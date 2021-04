Tiger Woods publie une photo avec des béquilles et souriant à son domicile en Floride

24/04/2021 à 11:34 CEST

.

Le golfeur américain Tiger Woods a publié une photo sur son réseau social Instagram vendredi etn celui qui apparaît avec des béquilles et souriant dans le jardin de la résidence qu’il possède à Jupiter (Floride).

Woods, 45 ans, qui a un petit plâtre qui couvre votre cheville droite, a été montré en public pour la première fois depuis le 23 février dernier, il a été victime d’un grave accident de la circulation dans la banlieue de Los Angeles (Californie).

L’ancien numéro un mondial a subi de multiples blessures à la jambe et au pied droits dans l’accident, survenu alors qu’il se rendait à un événement corporatif pour une entreprise qu’il représente.

Woods, 15 fois champion de tournoi majeur, a été hospitalisé pendant près d’un mois avant de rentrer de Los Angeles à la mi-mars.

Il s’agit de la première mise à jour de Woods depuis le 16 mars, date à laquelle il a annoncé qu’il était retourné dans le sud de la Floride.

Dans la légende de la photo, Woods, debout avec son chien, Bugs, a déclaré que le travail effectué sur son practice à trois trous progressait plus rapidement que sa récupération.

Selon un rapport de police publié il y a deux semaines, Woods roulait à près de deux fois la vitesse autorisée sur un tronçon dangereux d’autoroute. On pensait qu’il parcourait plus de 80 milles à l’heure et heurtait un arbre à 120 milles à l’heure.

L’accident es le troisième incident de circulation auquel Woods participe après s’être déjà écrasé en Floride après avoir eu des problèmes avec sa femme qui se sont soldés par un divorce.

Il a ensuite été arrêté après s’être endormi sur une route près de chez lui et avoir été sous l’influence de l’alcool et des médicaments qu’il prenait. contrôler les maux de dos, dont il avait été précédemment opéré