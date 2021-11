Tiger Woods publie une vidéo sur les réseaux sociaux donnant des balles

Plus de dix mois après le très grave accident de voiture qu’il a subi dans la banlieue de Los Angeles, Tiger Woods a partagé avec tous ses followers sur les réseaux sociaux ses premières images donnant des couilles.

On voit Tiger frapper à coups courts, avec une équipe d’analyse du swing sur le dos et avec sa jambe droite, celle qui a le plus souffert dans l’accident, entièrement recouverte d’un filet noir. Tiger est en manches courtes et en short.

Ces premières images alimentent l’espoir d’un éventuel retour de l’ancien numéro un mondial sur les golfs.

Justin Thomas avait déjà commenté il y a quelques jours que Tiger faisait des progrès et que son idée était de recommencer à jouer au golf, même s’il ne le ferait pas s’il n’avait pas l’air compétitif. Maintenant, il reste à voir jusqu’où ira Tiger, mais le premier pas a été fait.