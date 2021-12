Tiger Woods réagit à un retour «génial» au golf avec son fils Charlie

Tiger Woods est de retour à faire ce qu’il aime. Vendredi, la légende du golf est revenue sur le parcours avec son fils Charlie, 12 ans, pour participer au championnat PNC. Cela survient 10 mois après que Woods a eu un accident de voiture qui a gravement endommagé sa jambe et son pied droits.

Après la ronde, Woods a expliqué aux journalistes comment s’était déroulée sa journée. « Ce fut une journée géniale », a déclaré Woods, selon ESPN. « C’était tout simplement génial d’être de retour ici pour jouer. Être ici avec mon fils. Nous avons eu une explosion absolue. » Avant vendredi, la dernière fois que Woods a joué dans un tournoi de golf était le championnat PNC 2020 avec Charlie. Sur 20 équipes, Woods et Charlie ont terminé septièmes à égalité, mais beaucoup ont été impressionnés par la façon dont Charlie a joué.

Il semble que Team Woods soit prêt pour le championnat PNC. pic.twitter.com/6TgI7uInXA – Golf Digest (@GolfDigest) 17 décembre 2021

On a demandé à Woods s’il était surpris d’être de retour sur le terrain de golf après avoir subi de graves blessures dans l’accident. « Oui et non », a déclaré Woods. « Si vous m’aviez demandé après ces trois mois au lit, [if] Je serais là, je t’aurais donné une réponse différente. Mais il n’y a pas de jours de congé. Nous avons travaillé tous les jours. Même les jours où je ne me sentais pas très bien, nous travaillions toujours sur quelque chose. Donc, chaque jour, il n’y avait jamais un jour de congé tout le temps autre que ces trois mois au lit. »

L’un des amis de longue date de Woods est surpris de le revoir si rapidement. « D’après tout ce qui s’est passé, je suis surpris qu’il soit ici », a déclaré Notah Begay, ancien coéquipier chez Sanford et analyste de Golf Channel. « Le fait qu’il soit en mesure de concourir est remarquable. Il bouge bien et a l’air bien. Il n’y a pas d’endurance. C’est donc presque comme s’il comptait sur un nombre de lancers. Il n’a qu’un certain nombre de mouvements complets en lui chaque jour. Et il le sait. C’est bien pour lui d’être dans un endroit où il est d’accord avec ça. Cela vient de beaucoup de maturité et d’acceptation de la réalité d’un accident qui aurait pu être catastrophique. Et être bien placé avec ça. »

Woods est sans doute le golfeur le plus accompli de tous les temps. Il est à égalité au premier rang des victoires sur le PGA Tour (82), au deuxième rang des championnats majeurs masculins (15) et a été intronisé au World Golf Hall of Famer plus tôt cette année.