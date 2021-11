« D’accord, c’est une jolie maison que j’ai construite pour moi-même, mais je n’avais pas été capable de faire la seule chose que j’aime faire : j’aime sortir et être juste dehors », a-t-il expliqué. « Parfois, je me contente de béquiller et de m’allonger sur l’herbe pendant une heure parce que je veux être dehors. »

Et quand il ne se détend pas, Tiger a déclaré qu’il s’entraînait pour le tournoi PGA occasionnel, étant entendu qu’il ne pourrait plus jamais revenir au golf « à temps plein ».

L’athlète de 45 ans a déclaré : « Je pense que c’est comme ça que je vais devoir jouer à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je la comprends et je l’accepte. »

Tiger a reconnu qu’il était revenu de blessures aussi graves et avait remporté le Masters 2019, mais a fait remarquer que ce n’était pas possible cette fois-ci : « Je ne pense pas que ce soit une attente réaliste de ma part. »