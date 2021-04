Tiger Woods remporte son premier tournoi PGA depuis 2013

. – Tiger Woods dit qu’il se sent « béni » après avoir remporté son premier tournoi de la PGA en plus de cinq ans après un long et douloureux retour en raison d’une blessure au dos.

« C’était inouï, revenir à ce niveau, je ne savais pas si cela se reproduirait, et me voici, nous y sommes », a-t-il déclaré à Patrick Snell de CNN après avoir remporté le championnat du Tour à l’East Lake Golf Club d’Atlanta.

Woods a terminé avec une moyenne de 11 sous le week-end, à deux coups francs de son plus proche concurrent, Billy Horschel, pour sa 80e victoire de la PGA.

Quatorze fois vainqueur de l’un des tournois majeurs, il a déclaré avoir tourné la page après des années de douleur et de déception.

«Nous avons laissé quelque chose d’inconnu derrière nous et c’était la partie la plus difficile, c’était quelque chose d’inconnu. Je ne savais pas si je pourrais le refaire, ou à quel niveau, et nous voici avec 80 victoires », a-t-il déclaré.

Woods a déclaré que 80 était un assez bon nombre et que cela le place à seulement deux places derrière le vainqueur du classement général de la PGA Sam Snead et devant des légendes comme Arnold Palmer, Ben Hogan et Jack Nicklaus.

« C’était juste une routine là-bas », a déclaré l’ancien numéro un mondial à NBC quelques instants après son putt final. « J’ai tout aimé: le combat, la routine et les conditions difficiles. »

Des milliers de fans ont suivi le joueur de 42 ans sur le fairway du 18e trou, applaudissant « America, America! » lorsque Woods a scellé sa première victoire en 1876 jours.

Tiger Woods: ses hauts et ses bas

« Béni »

En avril à Augusta, Woods s’est décrit comme un «miracle ambulant». Maintenant, il dit qu’il est conscient de sa chance.

«Je suis juste béni, chanceux, chanceux, cela a fonctionné pour moi. Mon dos était en très mauvais état là-bas », a assuré Woods à CNN. Il a dit que dans le cadre de son processus de récupération, il devait contourner sa blessure au dos.

« Trouver un swing et un jeu sur un point fixe sur mon dos a été très intéressant », a-t-il déclaré. «Cela n’a pas été facile, mais j’ai été très chanceux d’avoir une grande équipe autour de moi; Ils ont travaillé très dur pour me donner une chance, et aussi le soutien que j’ai eu d’eux, cela signifie le monde pour moi ».

Alors qu’il approchait du record de tous les temps, il a assuré lors d’une conférence de presse qu’il était très heureux de donner à ses enfants de beaux souvenirs dans le processus. «Je pense qu’ils comprennent ce que fait leur père maintenant. Je n’avais remporté aucun tournoi dont ils se souviendraient, donc je pense que ce sera quelque chose de différent pour eux. «

«Plusieurs fois, ils ont associé le golf à la douleur parce que chaque fois que je jouais, cela me faisait mal ou me causait plus de douleur, et maintenant ils voient un peu de joie et combien il est amusant pour moi de pouvoir le refaire», a déclaré Woods.

« Fier de toi, maintenant »

Au milieu de l’excitation, il était facile d’oublier que l’actuel numéro 1 Justin Rose a réussi un birdie au 18e trou pour terminer à égalité au quatrième rang pour garantir la FedEx Cup, qui est la finale de la saison de la PGA, ainsi qu’un chèque de 10 millions de dollars. « Désolé de gâcher votre fête, les gars! » Plaisanta-t-il.

«Je voudrais profiter de ce moment pour féliciter Tiger. Je pense que le monde du golf est vraiment fier de vous en ce moment », a déclaré Rose. Jusqu’à présent, l’affichage de son golf suggère que Woods a enfin surmonté les blessures qui l’ont tourmenté ces dernières années.

Il a brièvement dirigé l’Open britannique de juillet dernier à Carnoustie, avant de terminer sixième, puis en tant que vice-championne derrière Brooks Koepka au championnat PGA en août. L’impressionnante reprise dans son état se manifeste également à son retour en tant que joueur de la Ryder Cup pour la première fois depuis 2012.

Le leader de l’équipe américaine, Jim Furyk, l’a sélectionné comme wild card pour le match biennal contre les meilleurs golfeurs d’Europe, qui débutera vendredi au Golf National, près de Paris.