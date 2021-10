Tiger Woods revient sur le terrain de golf avec son fils Charlie

Tiger Woods se rapproche du retour à l’action. Des images de la superstar du golf sont apparues en ligne alors qu’il était de retour sur le terrain de golf avec son fils Charlie. Woods ne jouait pas mais regardait l’action lors d’un tournoi junior en Floride ce week-end. Cela survient près de huit mois après que Woods a été impliqué dans un accident de voiture unique dans la région de Los Angeles.

Sur la photo, Woods, 45 ans, est photographié avec son fils participant à l’événement. Il portait un équipement de golf et une manche sur sa jambe droite. La petite amie de Woods, Erica, est également sur la photo, et c’est l’une des rares fois depuis que l’accident de Woods a été repéré en public. Selon TMZ Sports, Wood était de « bonne humeur » pendant son séjour au tournoi. Woods a également parlé aux fans, les remerciant pour les mots encourageants.

Tiger Woods photographié de retour sur un terrain de golf avec son fils Charliehttps://t.co/JS1YWs1KNx pic.twitter.com/JvKjLlwgaX – GolfWRX (@GolfWRX) 9 octobre 2021

En plus de rester hors de la vue du public, Woods n’a pas trop parlé de l’accident. Dans une interview avec Golf Digest en mai, Woods a parlé de la douleur qu’il ressentait après l’accident. « Cela a été un animal entièrement différent », a déclaré Woods à Golf Digest. « Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu. »

Woods a également été invité à jouer à nouveau au golf. Il n’a pas répondu mais a dit : « Ma physiothérapie m’a occupé. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif n°1 en ce moment : marcher seul. Faire un pas à la fois . » Woods a subi des blessures à la jambe et au pied droits qui ont conduit à plusieurs interventions chirurgicales. Bien qu’il ne puisse pas jouer au golf, Woods a montré son soutien aux autres golfeurs du PGA Tour pendant qu’il continue de se rétablir.

« Ces derniers jours, j’ai été informé par le département du shérif du comté de Los Angeles que leur enquête concernant mon accident de la circulation du 23 février à Los Angeles était terminée et close », a déclaré Woods dans un communiqué en avril. « Je suis très reconnaissant envers les bons samaritains qui sont venus m’aider et ont appelé le 911. Je suis également reconnaissant envers les adjoints du LASD et les pompiers / ambulanciers paramédicaux de LA, en particulier l’adjoint du shérif de LA, Carlos Gonzales et LAFD Engine Co. # 106 Fire Paramedics Smith et Gimenez, pour m’avoir si bien aidé sur les lieux et m’avoir conduit en toute sécurité à l’hôpital. »