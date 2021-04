Tiger Woods se rétablit après une intervention chirurgicale d’urgence pour «blessures graves» à la jambe

Nouvelles connexes

Le golfeur Tiger Woods, qui a subi ce mardi un accident de la circulation près de Les anges, a subi une “longue” chirurgie pour des blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de la jambe droite, a rapporté son équipe de communication sur son compte Twitter officiel.

“(Woods) a subi une longue opération chirurgicale sur le bas de la jambe droite et la cheville après avoir été transporté à l’hôpital”, a déclaré l’équipe de Woods dans un communiqué publié sur ce réseau social.

Dans ce document, le directeur médical et le directeur général par intérim de la Centre médical Harbour-UCLA, Anish mahajana expliqué que Woods “a subi des blessures orthopédiques importantes au membre inférieur droit qui ont été traitées lors d’une intervention chirurgicale d’urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique.”

Selon Mahajan, les fractures ouvertes comminutives – lorsque l’os se brise en deux ou plusieurs fragments – qui affectaient à la fois les parties supérieure et inférieure du tibia et les os du péroné de Woods “ont été stabilisées en insérant une tige dans le tibia”.

“Des blessures supplémentaires aux os du pied et de la cheville ont été stabilisées avec une combinaison de vis et de broches. Les traumatismes du muscle et des tissus mous de la jambe ont nécessité une libération chirurgicale de la couverture musculaire pour soulager la pression due au gonflement”, a détaillé Mahajan.

Après l’analyse médicale, l’équipe de Woods a déclaré que le golfeur est actuellement “éveillé, réceptif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital”.

Il s’agit d’une séquence en direct de l’endroit où @TigerWoods s’est écrasé ce matin à Rolling Hills Estates, dans le sud de la Californie. Les départements du shérif de Los Angeles ont déclaré que les mâchoires de la vie avaient été utilisées pour enlever le tigre vers 7 heures du matin dans un accident de voiture. pic.twitter.com/vxSKyZT4EH – Dan Patrick (@ 6abcDan) 23 février 2021

Woods a été impliqué dans un accident de la circulation tôt le matin – vers 07h00 heure locale (15h00 GMT mardi) à Rancho Palos Verdes, une petite ville près de Los Angeles.

Excès de vitesse

Shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a expliqué que tout indique que Woods se déplaçait «à grande vitesse» sur une pente raide et en descente, même si l’enquête sur cet événement est toujours en cours.

“J’allais à une vitesse relativement plus élevée que la normale. Parce que c’est en descente, ça s’incline et ça fait aussi des virages, cette zone a une fréquence élevée d’accidents. Ce n’est pas rare”, a déclaré Villanueva lors d’une conférence de presse mardi.

Woods, 45 ans, était dans la région pour jouer au tournoi de golf annuel Genèse sur invitation dans le Riviera Country Club au Pacific Palisades, près de Santa monica, à Los Angeles, selon le magazine TMZ.

Woods est l’un des golfeurs les plus titrés de tous les temps, avec un record de 683 semaines à la première place mondiale, le plus récemment de mars 2013 à mai 2014.

Le golfeur, né en Cyprès (Californie), a remporté le Maîtres d’Augusta à cinq reprises; trois le US Open; et trois autres Britannique ouvert, entre autres titres de son record.

