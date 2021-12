Tiger Woods signe une deuxième place avec son fils Charlie dans la PNC

Tiger Woods Il est revenu à l’action ce week-end, dix mois après son grave accident de la circulation, et l’a fait avec une deuxième place avec son fils de 12 ans Charlie dans le championnat PNC, joué depuis samedi au club The Ritz -Carlton d’Orlando, en Floride ( États-Unis).

John Daly et son fils de 18 ans, John II, ont remporté pour la première fois ce tournoi non officiel, anciennement connu sous le nom de « Défi Père/Fils ». Ils ont mené la table finale avec 117 coups sûrs au total (27 sous le par) et deux tours de 60 et 57.

Les Woods ont signé ce dimanche une série spectaculaire de 57 tirs (15 abattus) avec jusqu’à 13 birdies – dont onze consécutifs entre les trous 7 et 17 – et un eagle et sans un seul échec pour totaliser 119 tirs depuis le premier jour où ils ont livré un carte de 62 (-10).

Ils ont terminé deux impacts du Dalys, qui a également clôturé le tournoi avec un tour de 57, également avec treize oiselets et un aigle et aucun oiselet. Troisièmes étaient Justin Thomas et son père, Mike, avec 120 (-24) et deux rondes de 60.

Les Daly lauréats du PNC

PNC

Tiger Woods, 45 ans, vainqueur de 15 titres de tournois majeurs, s’est fracturé les os de la jambe droite, de la cheville et du pied lorsqu’il s’est écrasé avec son véhicule le 23 février à Los Angeles. Le véhicule est entré en collision avec un talus et a dévalé la pente.

Après dix mois de convalescence, et sans date de retour à la compétition régulière sur le PGA Tour, le golfeur californien a annoncé son retour avec un message sur son profil Twitter : « Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très excité de conclure en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie. Je joue comme un père et je ne pourrais pas être plus excité et fier. «

Le championnat PNC accueille vingt paires de joueurs composées d’au moins un professionnel qui doit avoir remporté un championnat ‘Major’ ou The Players Championship et un parent, qui sont pour la plupart des parents et des enfants, et se joue en deux tours, samedi et dimanche, après deux jours de tournois Pro-Am.

Classement final

1. Équipe John Daly -27

2 Équipe Tiger Woods -25

3 Équipe Justin Thomas -24

Équipe Stuart Cink -24

5 Équipe Tom Lehman -21

Équipe Vijay Singh -21

7 Équipe Matt Kuchar -20

8. Équipe Mark O’Meara -19

Équipe Henrik Stenson -19

10 Équipe Gary Joueur -18

Équipe Rich Beem -18