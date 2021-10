Tiger Woods, vu en Floride sans béquilles… et avec un club de golf

🚨RETOUR SUR LE PARCOURS – Tiger Woods a été vu ce week-end en Floride en train de regarder son fils concourir lors d’un événement junior. TW portait une manche sur sa jambe droite et des vêtements de golf sur le terrain avec un club à la main. Première observation depuis un certain temps. 🙌 (Crédit post : Mack Williams / Facebook) pic.twitter.com/U7Ie42ZxOE – TWLEGION (@TWlegion) 9 octobre 2021

La question la plus répétée dans le monde du golf depuis des mois semble être de plus en plus proche d’une réponse. Revenir Tiger Woods au circuit ? Pour le moment, aucune information à son sujet, mais les adeptes du Californien ont une image de plus à retenir dans leur rêve de le revoir. tigre en compétition au plus haut niveau après le très grave accident de la circulation qui l’a contraint à garer ses clubs indéfiniment.

Une photo partagée ce week-end sur les réseaux sociaux montre le vainqueur de 15 tournois majeurs accompagnant son fils lors d’un tournoi de golf pour jeunes à Floride… Avec un club de golf en main. Dans l’image, vous pouvez voir les bois supporter du poids sur ses jambes sans avoir besoin de béquilles, comme cela était apparu récemment, tout en tenant un bâton. Et sa jambe droite, qui a subi les blessures les plus graves, n’est plus dans le plâtre, bien qu’elle soit couverte.

tigre a été vue pour la première fois fin juillet en train de marcher, à l’aide de béquilles, depuis l’accident de fin février. Et depuis, il semble qu’il progresse dans sa rééducation. Loin des projecteurs, il n’a pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour féliciter à distance l’équipe américaine pour sa victoire dans le Ryder cup. Et il s’est également entretenu par téléphone avec toute l’équipe avant la séance de vendredi à Détroit de sifflement pour exprimer votre soutien.

Le verra-t-on bientôt jouer au golf ? Il semble que la réponse tant attendue se rapproche…

