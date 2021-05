TIGR Stock: 9 raisons pour lesquelles les investisseurs UP Fintech sont heureux aujourd’hui

UP Fintech (NASDAQ:TIGR) est à la hausse mardi et les investisseurs ont de nombreuses raisons de se réjouir aujourd’hui.

Jetons un coup d’œil aux dernières nouvelles concernant UP Fintech et voyons ce qui rend les détenteurs d’actions TIGR si heureux aujourd’hui.

La principale nouvelle à noter est la publication du rapport sur les résultats de la société pour le premier trimestre de 2021. Cela comprend le bénéfice ajusté par action de 15 cents, ce qui est meilleur que les moins de 1 cents déclarés à la même période l’an dernier. Un autre point fort à noter est le chiffre d’affaires de 81,3 millions de dollars du trimestre le plus récent. C’est une augmentation de 255,5% par rapport à la même période de l’année précédente. UP Fintech a également vu le résultat net du premier trimestre 2021 s’établir à 21,1 millions de dollars. C’est un changement positif par rapport à la perte nette de la société de courtage en ligne de 500 000 $ au premier trimestre de 2020. Il convient également de mentionner que la société a ajouté 117 000 comptes financés au cours du trimestre. Il a également vu la valeur totale des actifs des clients alloués à la plate-forme dépasser 21,4 milliards de dollars. En plus de cela, son volume total de transactions était supérieur à 123,8 milliards de dollars, soit près du triple de ce qu’il était au premier trimestre de l’année précédente.

Wu Tianhua, PDG et directeur d’UP Fintech, a déclaré ce qui suit à propos de l’augmentation des bénéfices de l’action TIGR.

«Nous sommes heureux d’annoncer que notre société a enregistré une forte croissance de ses revenus, de ses bénéfices et de ses actifs clients au premier trimestre de 2021. Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 81,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 255,5% par rapport au premier trimestre de 2020, et a été soutenu par de solides des augmentations des commissions, des intérêts créditeurs et des revenus tirés de nos activités corporatives. »

Le titre TIGR était en hausse de 14,2% mardi après-midi et de 126,1% depuis le début de l’année.

