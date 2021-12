Tigre abattu après avoir mordu le bras d’un gardien de zoo – la police ouvre le feu après une macabre découverte | Monde | Des nouvelles

Eko, un tigre malais de huit ans, a été abattu après avoir été retrouvé avec le bras d’un nettoyeur dans la gueule. L’incident a eu lieu mercredi au zoo de Naples en Floride. Après que l’adjoint du shérif ait tenté de libérer l’homme, le tigre a été abattu après avoir refusé de libérer sa gueule.

Le tigre a pénétré dans son enclos après avoir été abattu, mais a été mis sous sédation peu de temps après par un vétérinaire pour être examiné en toute sécurité.

Peu de temps après, le tigre a été annoncé mort de ses blessures.

Selon les rapports de NBC News, le nettoyeur, dans la vingtaine, a été grièvement blessé.

Le nettoyeur a été transporté à l’hôpital afin d’être soigné pour ses blessures.

Dans le cadre de son travail, le nettoyeur nettoyait les toilettes ainsi que la boutique de cadeaux.

Ils avaient été embauchés par un tiers pour ses services.

Les rapports suggèrent que le nettoyeur a mis son bras dans l’enceinte et n’était pas censé être dans la zone.

Cet incident a eu lieu à 18h30, alors que le zoo était fermé.

Le bureau du shérif du comté de Collier a commenté la réponse à la fusillade du tigre.

Le tigre est arrivé au zoo de Naples en décembre 2019.

Les utilisateurs de Twitter ont répondu à l’incident qui a eu lieu au zoo.

Bill Hoover a écrit : « Des conséquences littéralement naturelles pour l’humain.

« Absolument aucune raison de tuer le tigre.

« Changer cette politique tragique. »

George Brauchler a écrit : « Attendez, quoi ? Le tigre a été tué ? Pour être un tigre ?

« Le mec enfreint les règles et le bon sens et essaie de caresser un tigre… qui répond alors – pas comme un animal en peluche ou un chaton – mais comme un TIGRE… et le tigre se fait tuer ? »

Mme Libby a demandé: « Pourquoi diable le tigre a-t-il été abattu?! »

Vanreuter a déclaré: « Le tigre n’a rien fait de mal. »