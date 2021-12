Tigres de Aragua et Bravos de Margarita pour égaler extra

Les Tigres à partir de Aragua et les Courageux à partir de une marguerite à jeu supplémentaire pour définir la cinquième place du Round Robin de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Tigres d’Aragua

Ils ont terminé cinq (5) points pour quatre (4) aux Lions de Caracas en 10 manches.

Margarita Braves

Ils ont battu 12 points par deux (2) contre les Sharks de La Guaira.

Jeu supplémentaire

Les Margarita Braves se rendront à l’Aragua Tigres le jeudi 23 décembre 2021 pour définir la cinquième place du Round Robin de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

