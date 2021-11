Tigres de Aragua vs Leones del Caracas (LVBP 2021-2022)

Les Tigres d’Aragua et les Lions de Caracas, Ils affrontent aujourd’hui la quatrième journée prévue pour chaque équipe en cette quatrième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), qui sera basé au stade José Pérez Colmenares et vous pourrez profiter de la transmission habitent par la radio et la télévision à partir de 18h00 (18h00) au Venezuela.

Tigres d’Aragua (6-10)

Lions de Caracas (10-6)

L’équipe des Tigres de Aragua s’est imposée hier par une course face à leur rival, les Navegantes del Magallanes, de leur côté, les Leones del Caracas ont triomphé 7-1 face à leur homologue des Tiburones de La Guaira.