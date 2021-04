Tigres UANL ajoute trois points à son tableau de bord contre Querétaro (0-1)

04/05/2021

Allumé à 04h30 CEST

le Tigres UANL a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Queretaro, qui s’est imposé 0-1 ce lundi dans le Corregidora de Queretaro. le Queretaro est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Tijuana par un score de 3-1. Du côté des visiteurs, le Tigres UANL perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Pachuca. Grâce à ce résultat, l’équipe de Nicolaita est neuvième, tandis que la Queretaro il est douzième à la fin de la partie.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui Tigres UANL, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Diego Reyes peu de temps avant la fin, plus précisément en 89, mettant fin au duel avec le score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Queretaro de Hector Altamirano soulagé Joe Gallardo, José Gurrola et Kevin Escamilla pour Jonathan Dos Santos, Hugo Silveira et Gonzalo montes, tandis que le technicien du Tigres UANL, Ricardo Ferretti, a ordonné l’entrée de Francisco Meza, Nicolas Lopez, Juan Sanchez et Francisco Venegas fournir Jésus Dueñas, Luis Alfonso Rodriguez, Nicolas Lopez et Julian Quinones.

L’arbitre a montré un carton jaune à Tigres UANL (Francisco Meza). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Francisco Meza (2 jaunes). Au contraire, l’équipe locale a laissé le duel propre.

Avec 15 points, l’équipe de Ricardo Ferretti classée neuvième du tableau, tandis que l’équipe dirigée par Hector Altamirano il était en douzième position avec 14 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Queretaro affrontera le Santos Laguna et, pour sa part, le Tigres UANL le fera contre lui Amérique.