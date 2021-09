Tigres UANL et León se partagent les points après leur égalité à deux

09/12/2021

Le à 04:30 CEST

Les Tigres de l’UANL et le Lion ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade universitaire (uanl). Les Tigres de l’UANL Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Atlas Guadalajara. Du côté des visiteurs, le Lion a récolté une égalité à un contre le Amérique, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe Nicolaita est quatrième à l’issue du match, tandis que le Lion est deuxième.

La première équipe à marquer a été l’équipe léonaise, qui a ouvert le score avec un but de Elie Hernandez à la minute 31. Il a ajouté à nouveau le Lion, en augmentant les distances grâce à un peu de Ange Mena à la minute 33. Mais plus tard le Tigres de l’UANL couper les différences au moyen d’un objectif de Raymundo Fulgencio peu avant la fin, plus précisément en 43, terminant ainsi la première période avec un 1-2 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a égalisé grâce à un but de Enrique Quinones peu avant la fin, plus précisément en 90, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-2.

Le technicien de la Tigres de l’UANL, Miguel Herrera, a donné accès au champ à Guido Pizarre, Rafael Carioca, Luis Alfonso Rodriguez et Aldo Cruz remplacement Hugo Ayala, Jésus Dueñas, Juan Vigon et Florian Thauvin, tandis que de la part du Lion, Ariel Holan remplacé Emmanuel Gigliotti, Luis Montes, José Ramírez et Santiago Ormeño pour Victor davila, Omar Fernandez, Andres Mosquera et Elie Hernandez.

L’arbitre a réprimandé Diego Reyes, Nahuel Guzman et Enrique Quinones par le Tigres de l’UANL déjà Ange Mena, Guillaume Tesillo et Emmanuel Gigliotti par l’équipe léonaise.

Avec ce résultat, le Tigres de l’UANL il reste 13 points et le Lion avec 15 points.

Le lendemain, l’équipe de Miguel Herrera affrontera contre Monterrey, Pendant ce temps, il Lion Ariel Holan lui fera face FC Juárez.