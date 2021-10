Tigres UANL et Necaxa concluent leur confrontation au stade universitaire (uanl) sans but (0-0)

10/04/2021

Le à 04:31 CEST

Les Tigres de l’UANL et le Necaxa à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce lundi dans le Stade universitaire (uanl). Les Tigres de l’UANL est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-3 contre le San Luis. Pour sa part, Necaxa a remporté son dernier match de la compétition 3-0 à domicile contre les Tijuana. Avec ce score, l’équipe Nicolaita était en cinquième position, tandis que le Necaxa, pour sa part, est quatorzième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Tigres de l’UANL qui sont entrés dans le jeu étaient Léonard Fernández, Jésus Dueñas et Adrien garza del toro remplacement Juan Vigon, Hugo Ayala et Enrique Quinones, tandis que les changements dans le Necaxa Ils étaient Brian Garcia, Mauro Quiroga, ange sepulveda et Jésus Escoboza, qui est entré pour remplacer Fabrique Formiliano, Sergio Bareiro, Rodrigo Aguirre et Luis Arcadio Garcia.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Raymundo Fulgencio, Juan Vigon et Enrique Quinones par le Tigres de l’UANL déjà Andy Médina, Alex Zendejas et Luis Malagon par l’équipe d’Acuicalitense.

Après avoir terminé le duel avec cette égalité, le Necaxa il s’est classé quatorzième dans le tableau avec 13 points. Pour sa part, Tigres de l’UANL Avec ce point atteint, il atteint la cinquième place avec 18 points, en position d’entrer dans la phase suivante de la compétition, après le match.

Le lendemain, l’équipe Nicolaita jouera à l’extérieur contre le Croix Bleue, Pendant ce temps, il Necaxa cherchera le triomphe dans son stade devant Puebla.