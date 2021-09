Tigres UANL et Pumas UNAM se partagent les points dans un match vierge (0-0)

26/09/2021

Le à 04:31 CEST

Les Tigres de l’UANL et le Pumas UNAM à égalité à zéro dans le match disputé ce dimanche dans le Stade universitaire (uanl). Les Tigres de l’UANL Il a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Monterrey par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Pumas UNAM a récolté une égalité à double sens contre le Mazatlán, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est classée en septième position, tandis que la Pumas UNAM il est resté à la 16e place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, les Tigres de l’UANL et le Pumas UNAM ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Tigres de l’UANL a donné accès à Raymundo Fulgencio, Juan Vigon et Jésus Dueñas pour Florian Thauvin, Guido Pizarre et Enrique Quinones, Pendant ce temps, il Pumas UNAM a donné accès à Cristian Battocchio, Sébastien Saucedo, Alek alvarez et Erik Lira pour Rogério, Image de balise Leonel Lopez Gonzalez, Washington Corozo et Image de balise Fabio Enrique Alvarez.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Carlos Salcedo et Javier Aquino et par les visiteurs de Nicolas Freire.

Avec ce résultat, le Tigres de l’UANL il reste 14 points et le Pumas UNAM avec huit points.

Le lendemain le Tigres de l’UANL jouera contre lui San Luis loin de chez soi et le Pumas UNAM jouera son match contre lui Lagune de Santos à la maison.