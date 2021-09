Tigres UANL prend les trois points contre San Luís (0-3)

30/09/2021

Les Tigres de l’UANL a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à San Luis 0-3 lors du match qui s’est déroulé au Stade Alfonso Lastras Ramirez ce jeudi. Les San Luis arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le FC Juárez par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Tigres de l’UANL a dû se contenter d’un nul contre lui Pumas UNAM. Avec ce marqueur, l’équipe de Potosí est sixième, tandis que la Tigres de l’UANL il est cinquième après la fin du match.

La rencontre a débuté de manière favorable pour l’équipe Nicolaita, qui a donné le coup d’envoi dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez grâce à un peu de Enrique Quinones à la 31e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La seconde mi-temps a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Juan Vigon à la minute 55. Après un nouveau coup augmenté le score du Tigres de l’UANL, ce qui a augmenté les différences mettant le 0-3 avec un peu de Carlos Gonzalès à la 67e minute, terminant le match avec un score de 0-3 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la San Luis qui sont entrés dans le jeu étaient Zahid Munoz, Juan David Castro, Jésus Piñuelas et Jhon Duque remplacement Jair Diaz, José Rivaldo Lozano, Javier Güemez et Andrés Vombergar, tandis que les changements dans le Tigres de l’UANL Ils étaient Léonard Fernández, Jésus Dueñas, David Ayala et Aldo Cruz, qui est entré pour remplacer Raymundo Fulgencio, Juan Vigon, Enrique Quinones et Carlos Gonzalès.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, deux pour Jhon Duque et Ricardo Chavez Soto, de l’équipe locale et deux pour Carlos Gonzalès et Luis Alfonso Rodriguez, de l’équipe visiteuse.

Avec cette brillante performance, le Tigres de l’UANL il monte à 17 points en MX Opening League et reste à la cinquième place du classement. Pour sa part, San Luis il reste avec 16 points avec lesquels il a atteint la onzième journée.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le San Luis sera mesuré avec le Atlas Guadalajara et le Tigres de l’UANL jouera contre lui Necaxa.