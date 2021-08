Tigres UANL reçoit Atlas Guadalajara

28/08/2021

Le à 02:30 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la septième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons le Tigres de l’UANL et à Atlas Guadalajara dans le Stade universitaire (uanl).

Les Tigres de l’UANL affronte avec des esprits renforcés le match de la septième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Mazatlán à domicile (0-3) et contre Querétaro dans son domaine (3-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés jusqu’à présent, avec 11 buts marqués contre six encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Toluca lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Avant ce match, le Atlas Guadalajara il avait remporté deux des six matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison et compte deux buts encaissés contre quatre en sa faveur.

En tant que local, le Tigres de l’UANL il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Atlas Guadalajara Il a un bilan d’une victoire et deux nuls en trois matchs joués, ce qui en fait une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade universitaire (uanl), en fait, les chiffres montrent neuf victoires, quatre défaites et six nuls en faveur de la Tigres de l’UANL. À son tour, l’équipe locale connaît une séquence de six matchs d’affilée sans perdre à domicile contre les Atlas Guadalajara. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de la Atlas Guadalajara.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Tigres de l’UANL est en avance sur le Atlas Guadalajara avec une différence de deux points. Les locaux arrivent au rendez-vous en troisième position et avec 11 points au casier. Pour sa part, Atlas Guadalajara il compte neuf points et se classe septième dans la compétition.