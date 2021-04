Tigres UANL reçoit l’América lors de la quatorzième journée

04/10/2021 à 04:30 CEST

Dimanche prochain à 04h05 se jouera le match de la quatorzième journée de la Liga MX de Clausura, qui se mesurera à Tigres UANL et à Amérique dans le Stade universitaire (uanl).

le Tigres UANL affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quatorzième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 0-1 à Queretaro dans le Corregidora de Queretaro, avec un objectif de Diego Reyes. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 12 matches disputés jusqu’à présent, avec 13 buts pour et 14 contre.

Du côté des visiteurs, le Amérique a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Nécaxa dans son stade et le Mazatlan à l’extérieur, 2-1 et 0-1 respectivement, il espère donc répéter le score, cette fois au stade de Tigres UANL. Avant ce match, le Amérique il avait gagné dans 10 des 13 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison et accumule un chiffre de neuf buts contre 20 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tigres UANL a réalisé un bilan de deux victoires, trois défaites et un nul en six matchs joués sur son terrain, de sorte que les visites au stade Stade universitaire (uanl) Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Amérique ils ont perdu deux fois et fait match nul une fois en six matchs jusqu’à présent, le match pourrait donc être très serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Tigres UANLEn fait, les chiffres montrent huit victoires, huit défaites et 10 nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs cinq dernières visites au stade de la Tigres UANL. La dernière fois qu’ils ont affronté le Tigres UANL et le Amérique dans ce tournoi, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur de la Amérique.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 16 points en faveur de la Amérique. L’équipe de Ricardo Ferretti Il arrive au jeu en dixième position et avec 15 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la deuxième position du tournoi.