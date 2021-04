Tigres UANL s’impose 2-3 à domicile face au FC Juarez

15/04/2021 à 06:15 CEST

le Tigres UANL joué et gagné 2-3 en tant que visiteur du duel jeudi dernier dans le Stade olympique Benito Juarez. le FC Juarez est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté dans son stade par un score de 2-1 à San Luis. De la part de l’équipe visiteuse, le Tigres UANL perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre Amérique. Après le résultat obtenu, l’équipe Juarense est dix-septième à la fin du match, tandis que le Tigres UANL est le neuvième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Nicolaita, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nicolas Lopez à la minute 70. Cependant, l’équipe Juarense a mis les tables établissant le 1-1 grâce à un but de William Mendieta à 77 minutes. Il a ajouté à nouveau le FC Juarez à 80 minutes grâce à un objectif de Gustavo Velazquez. Mais plus tard, le Tigres UANL réagi et égalisé le concours avec un peu de Diego Reyes à la 86e minute. Ensuite, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau, prenant la tête avec un nouveau but de Nicolas Lopez, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément en 88, clôturant ainsi le match avec un résultat de 2-3 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du FC Juarez a donné accès à William Mendieta, Carlos Rosel, Andres Iniestra, Elio Castro Oui Brian Rubio pour Marco Fabian, Francisco Contreras, Matias Garcia, Ayron Del Valle Oui Hedgardo Marin, Pendant ce temps, il Tigres UANL a donné accès à Léonard de Fernandez, Jordanie Sierra Oui José Solis pour Javier Aquino, Aldo Cruz Oui Nicolas Lopez.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Luis Lopez, Matias Garcia Oui Ayron Del Valle, de l’équipe locale et deux pour Francisco Meza Oui Diego Reyes, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le FC Juarez reste avec 12 points et le Tigres UANL obtenir 18 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Juarense le fera contre lui Lion, Pendant ce temps, il Tigres UANL fera face au Pumas UNAM.