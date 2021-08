Tiina Smith déménage sa galerie de Boston – WWD

Tiina Smith a déménagé sa galerie de bijoux vintage au 33 Newbury Street, au milieu du groupe de bijouteries de luxe de Boston.

La galerie de 1 200 pieds carrés, inaugurée officiellement le 22 septembre mais en activité depuis début août, se trouve juste en face de Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co., Bulgari et Cartier – toutes les marques de luxe que sa galerie propose.

La galerie Tiina Smith Jewelry est prise en sandwich entre la Galerie d’Orsay et Valentino, et près du Newbury Boston, un hôtel historique à l’origine un Ritz-Carlton, rebaptisé Taj Boston, et rouvert en mai dernier après avoir été rénové et renommé à nouveau. Newbury Street est la version bostonienne de Madison Avenue à New York.

La galerie de Smith était située au 121 Newbury Street depuis deux ans. “Nous avons réalisé que The Newbury allait ouvrir et nous voulions capitaliser sur la proximité de nombreuses bijouteries”, a déclaré Smith à WWD. «Les gens peuvent entrer chez Van Cleef et ne pas trouver ce qu’ils veulent, mais ils pourraient alors entrer chez nous et trouver de belles pièces de bijoux vintage Van Cleef.

“Nous avons également obtenu un contrat de location plus long, et notre bail au 121 Newbury a expiré fin août”, a-t-elle déclaré, notant que le nouvel emplacement a une vitrine extérieure et est “un espace plus sécurisé”.

“C’est une configuration de style salon qui ressemble plus à un club de femmes qu’à un établissement commercial”, a déclaré Smith.

La lumière naturelle traverse l’avant et il y a un salon séparé à l’arrière pour les projections privées et les rendez-vous. Pour orner l’espace, Smith a importé d’Italie un miroir fleuri en verre de Murano des années 1940, une table Oomph personnalisée avec ce que Smith considère comme sa signature bleue, deux chaises dorées d’un domaine hollywoodien et une peinture de Henry Rittenberg de 1919.

Elle complète son offre en introduisant des objets de collection, notamment une boîte de balle de tennis Bulgari en argent sterling, un miroir à main de l’artiste céramiste français Mithé Espelt du milieu du siècle et un presse-papier créé par Paul J. Stankard, un verrier américain.

Pour l’ouverture officielle le 22 septembre, l’illustrateur de mode Manuel Santelices sera à la galerie pour discuter de son travail. L’artiste chilien a créé un lookbook de calendrier d’illustrations originales qui incluent des bijoux vendus à la galerie Tiina Smith, mais il en a fait un jeu, comme une chasse au trésor, mettant les téléspectateurs au défi de trouver les bijoux qu’il représente dans les illustrations. Santelices fera un engagement de retour à la galerie le 23 septembre.

Smith, une ancienne star du tennis au Harvard College, a fréquenté la Harvard Business School et a travaillé dans les fusions et acquisitions pour Lazard Frères et plus tard chez Morgan Stanley en tant que gestionnaire de portefeuille. Pendant une grande partie de sa vie, elle a collectionné de beaux bijoux et a décidé de transformer sa passion en entreprise. Smith est également diplômée du Gemological Institute of America, donc pour elle, l’apprentissage est un processus sans fin.

“Le rôle de l’éducation est au centre de notre philosophie sur l’exposition et la vente de bijoux vintage”, a déclaré Smith. «Nous avons organisé un certain nombre d’événements et continuerons cela dans le nouvel espace. Ma galerie est destinée aux personnes partageant les mêmes idées qui aiment les bijoux, aiment partager des idées et aiment boire du champagne.

La nouvelle galerie de bijoux Tiina Smith.