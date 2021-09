Tijuana accueille Mazatlán lors de la 10e journée

in

24/09/2021 à 02h16 CEST

Samedi prochain à 04h06 se jouera le match du dixième tour de la MX Opening League, qui affrontera les Tijuana et à Mazatlán dans le Stade chaud.

Les Tijuana arrive au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui San Luis par un score de 4-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des neuf matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Mazatlán a obtenu une égalité à double sens contre Pumas UNAM, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Tijuana. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Apertura, le Mazatlán en a remporté deux.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tijuana ajoute une victoire, deux défaites et deux nuls en cinq matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Mazatlán a gagné une fois, a été battu deux fois et a fait match nul une fois dans ses quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Tijuana pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de TijuanaEn fait, les chiffres montrent cinq défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans cette compétition remonte à avril 2021 et s’est terminé sur un score de 2-3 pour les visiteurs.