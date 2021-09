Tijuana accueille Santos Laguna lors de la huitième journée

in

09/10/2021

Le à 02:30 CEST

Samedi prochain à 04h06 se jouera le match de la huitième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons le Tijuana et à Saints dans le Stade chaud.

Les Tijuana Il affronte le match de la huitième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 2-2 contre le Monterrey à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont remporté aucun des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de six buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Lagune de Santos a été imposé à FC Juárez 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Alessio Da Cruz et Félix Torres, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Tijuana. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle en a remporté deux avec un chiffre de neuf buts pour et quatre contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Tijuana ils ont été battus deux fois et ont fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Lagune de Santos a un bilan d’une victoire et deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Tijuana pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade chaud et le bilan est de trois défaites et quatre nuls en faveur de la Tijuana. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en mars 2021 et s’est terminée sur un score de 0-1 en faveur de la Saints.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que le Lagune de Santos ils devancent l’équipe locale avec huit points d’avance. Les Tijuana Il arrive à la rencontre avec trois points à son casier et occupant la seizième place avant le match. Pour sa part, Lagune de Santos il compte 11 points et se classe cinquième de la compétition.