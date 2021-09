Continue le Série du roi dans la Ligue Mexicaine de Base-ball (LMB) 2021, où Taureaux de Tijuana Vs. les Lions de Yucatan ils affrontent aujourd’hui Jeudi 9 septembre 2021, et ici vous pouvez écouter et voir habitent les jouer à partir de 19h00 (19h00) dans l’Est des États-Unis et de 18h00 (18h00) au Mexique.

Taureaux de Tijuana (0-2)

Le lanceur partant de ce troisième match par le Taureaux de Tijuana sera en peluche stankiewicz

Lions du Yucatan (2-0)

Le lanceur partant de ce tiers pour le les Lions de Yucatan sera jake thompson

LMB 2021 Live : Tijuana Bulls Vs. Yucatán Lions – Serie del Rey (match 3)

Les jouer de aujourd’hui dans la Série du roi de la LMB 2021 entre le Taureaux de Tijuana Vs. les Lions de Yucatan Vous pouvez en profiter à partir de 19h00 (19h00) dans l’Est des États-Unis et de 18h00 (18h00) au Mexique.