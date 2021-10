Tijuana reçoit Cruz Azul

10/03/2021 à 02:01 CEST

Les Tijuana reçoit ce lundi à 4h06 la visite du Croix Bleue dans le Stade chaud lors de son douzième match en Liga MX de Apertura.

Les Tijuana arrive au douzième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Necaxa dans le match précédent par un score de 3-0. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des 11 matchs disputés jusqu’à présent.

Pour sa part, Croix Bleue a obtenu une égalité à un contre Puebla, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Tijuana. Avant ce match, le Croix Bleue il avait gagné dans trois des 10 matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En tant que local, le Tijuana a réalisé un bilan d’une victoire, deux défaites et trois nuls en six matchs disputés sur son terrain, de sorte que les visites au stade Stade chaud Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Croix Bleue ils ont gagné une fois et fait match nul trois fois au cours de leurs cinq matchs disputés, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Tijuana, les chiffres montrent trois victoires, trois défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre entre les Tijuana et le Croix Bleue Dans cette compétition, il s’est joué en mai 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).