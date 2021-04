Tijuana reçoit Necaxa

23/04/2021

Allumé à 02h30 CEST

Samedi prochain à 04h06 se jouera le match de Liga MX de Clausura, qui affrontera le Tijuana et à Nécaxa dans le Stade chaud.

le Tijuana atteint le seizième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Chivas Guadalajara lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 15 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 17 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Nécaxa a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Queretaro lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Tijuana. Avant ce match, le Nécaxa il avait gagné dans deux des 15 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison, avec un bilan de 13 buts en faveur et 23 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Tijuana Il a gagné trois fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul une fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Nécaxa Il a été battu six fois et a fait match nul deux fois en huit matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Tijuana pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade chaudEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, une défaite et un nul en faveur du Tijuana. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Nécaxa. Le dernier match auquel ils ont joué Tijuana et le Nécaxa Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-0 en faveur de la Nécaxa.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir que le Tijuana ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. le Tijuana Il arrive au meeting en quinzième position avec 16 points dans le casier. Pour sa part, le Nécaxa il compte 11 points et se classe dix-huitième de la compétition.