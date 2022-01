Tik Tok | La future nouveauté qui permettra aux utilisateurs de republier leur contenu

Une des réseaux sociaux plus célèbre Oui connu au niveau mondial, TIC Tac, ne cesse d’offrir de nouveaux services et fonctionnalités à tous ses utilisateurs. L’objectif du réseau social n’a pas changé : éviter de rester obsolète et reste le option principale pour millions d’utilisateurs.

Tik Tok veut continuer à augmenter le nombre de followers

.

Tik Tok fait plusieurs preuve avec nouveau les fonctions pour atteindre plus utilisateurs. En ce moment, le réseau social analyse un outil qui donne la possibilité de « republier« Contenu avec tous les abonnés.

La nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible

Ainsi, grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent se souvenir vieilles histoires avec les adeptes à travers le propre application. Cette nouveauté encore indisponible pour tout le monde, mais il semble que certains utilisateurs puissent l’utiliser.

Un porte-parole de Tik Tok a assuré dans un Libération que « actuellement, nous sommes expérimenter avec un nouveau forme pour que les gens partagent Vidéos TikTok qu’ils apprécient ». Les utilisateurs qui ont cette nouvelle fonction ont un bouton jaune où vous pouvez lire « republier”.

La nouvelle fonctionnalité TikTok : « Pour vous »

Le média TechCrunch a assuré que, si nous cliquons sur ce bouton, la vidéo en question n’apparaît pas dans le profil, mais atteint directement’Pour toi‘de tous ses disciples. Si les utilisateurs partagent à nouveau certains messages, un nouveau message peut être ajouté. commenter afin que ceux qui le suivent connaître la raison dont vous voulez vous souvenir de la vidéo.

Quelques experts du monde des réseaux social croire que ce nouvel outil qui pourrait atteindre implanter définitivement TIC Tac il peut ressembler à la connaissance twitter retweet. Malgré cela, TechCrunch souligne que l’application n’a pas encore lancé cette nouvelle fonctionnalité à tous les utilisateurs de Tik Tok.

Lire aussi