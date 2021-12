Tik Toker appelle Kim K sur ses écrémages ThongGirdle : c’est trop petit ! – REGARDEZ

Jazmine Alexandria essaie Skims – Capture d’écran Tik Tok

*Un client Skims (influenceur des médias sociaux) appelle Kim Kardashian pour avoir prétendument sous-dimensionné sa ceinture string de contrôle de base à 34 $.

Dans une vidéo TikTok publiée par Jasmin d’Alexandrie, la cliente partage à quel point elle était choquée et déçue après s’être offerte les produits de Kim pour Noël. Jasmine commence le clip en disant: « Maintenant, Kim Kardashian, nous allons avoir une putain de conversation. J’ai eu des Skims pour Noël… et laissez-moi parler de la taille parce que la taille est ce qui me dérange vraiment.

La native de Californie, âgée de 29 ans, a déclaré qu’elle avait acheté le shapewear en taille « Large/Extra Large » et a ensuite affiché les sous-vêtements : « C’est un grand/Extra Large et salope, cela ne s’étire pas », elle partagé. «Ça ne s’étire pas. Quand je te dis que je n’ai même pas pu passer ça jusqu’à ma cuisse. Elle a ajouté: « C’est fou pour moi parce que, avec les Kardashian, c’est comme si vous achetiez votre corps, non? »

Comme Page Six l’a noté dans les images de suivi, Alexandria a démontré la lutte qu’elle a endurée en essayant de rentrer dans les sous-vêtements de contrôle de base. Elle a sous-titré le clip : « J’ai posté la vidéo d’essai [laughing emoji] Skims-1, Me-0 », citant son incapacité à glisser dans la culotte corset.

Les représentants de Skims et de Kim Kardashian n’étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à la demande de commentaires de The Post.

Cependant, la marque géante de Kardashian – qui est évaluée à 1,6 milliard de dollars – aborde la taille du string de contrôle de base sur son site Web, en déclarant :

« Cet article est intentionnellement plus petit pour un aspect et une sensation compressifs. Si vous préférez plus de confort au quotidien, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus. Le string existe également en 2X/3X et 4X/5X.

