Tika Utsav: Trois États ont administré plus d’un crore de vaccinations

Les chiffres totaux de vaccination pendant le «Tika Utsav» ont vu un bond de 1 28 98 314 doses de vaccin administrées aux personnes des groupes éligibles à travers le pays, a indiqué le ministère. (Image représentative: PTI)

Le Maharashtra, le Rajasthan et l’Uttar Pradesh ont administré plus d’un crore de vaccinations contre le COVID-19 au cours des quatre jours de «Tika Utsav», a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Le festival de la vaccination du 11 au 14 avril a vu une intense activité de vaccination avec 29,33,418 doses administrées le 11 avril et 40,04,521 injections supplémentaires le lendemain, a indiqué le ministère.

Le chiffre correspondant pour les 13 et 14 avril est de 26,46,528 et 33,13,848.

Trois États ont administré plus de 1 crore de vaccinations cumulativement. Il s’agit du Maharashtra (1,11,19,018), du Rajasthan (1,02,15,471) et de l’Uttar Pradesh (1,00,17,650). Virus du COVID-19.

Le «Tika Utsav» a vu de nombreux centres de vaccination sur le lieu de travail (CVC) opérationnels dans les lieux de travail privés et publics, a déclaré le ministère.

En moyenne, 45 000 CVC étaient fonctionnels chaque jour. Le jour 1, le jour 2, le jour 3 et le jour 4 des quatre jours «Tika Utsav», 63 800, 71 000, 67 893 et ​​69 974 CVC étaient respectivement actifs.

Le premier jour du festival de la vaccination, qui était un dimanche, plus de 27 doses de vaccin lakh ont été administrées jusqu’à 20 heures ce jour-là.

