TikTok a attendu que Trump soit absent pour effectuer ce changement effrayant de confidentialité – .

En janvier 2019, le Peterson Institute for International Economics a lancé un avertissement concernant une application de médias sociaux apparemment inoffensive. TikTok, a suggéré le groupe de réflexion, représente un problème potentiel de sécurité nationale pour les États-Unis. “TikTok en soi n’étendra peut-être jamais sa portée au-delà des adolescents, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’une application chinoise plus attrayante n’atteigne les marchés américain et européen”, lit-on à l’époque dans un commentaire de l’institut, faisant référence au fait que TikTok a été lancé en Chine. “Si elle est largement adoptée, une telle application pourrait devenir un problème de la taille de Huawei en termes d’accès à l’Occident potentiellement accordé aux services de sécurité chinois.” C’était la posture pré-Covid que l’administration Trump a rapidement adoptée, transformant presque tout ce qui est lié à la Chine en un sac de boxe politique. Non seulement l’administration précédente s’est élevée contre des entreprises comme Huawei et TikTok parce qu’elles étaient supposées être des armes potentielles de l’État chinois, mais l’administration a également tenté de les impliquer dans des machinations juridiques ou politiques. Trump lui-même a finalement rédigé un décret exécutif douteux interdisant ostensiblement TikTok et a tenté de négocier une vente des intérêts américains de l’entreprise pour le démêler même de l’ombre de la Chine. Trump a finalement quitté 1600 Pennsylvania Avenue plus tôt cette année, tandis que TikTok continue de se brancher.

Cela nous amène à une mise à jour effrayante de la politique de confidentialité de l’entreprise qui a fait les gros titres cette semaine. Un qui fait assez sourciller pour que c’est un très bon pari qu’il n’y a aucun moyen que la société ait essayé cela alors que TikTok était encore l’une des bêtes noires préférées de Trump, bien que fugaces.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour rappel, l’idée derrière l’antagonisme de Trump envers une entreprise comme TikTok est que parce que sa société mère ByteDance était basée en Chine, on craignait que l’entreprise ne soit cooptée par le Parti communiste au pouvoir en Chine et obligée d’espionner les utilisateurs américains. . Trump a donc passé des mois à utiliser son administration pour essayer de forcer TikTok à fermer ses portes aux États-Unis ou à se séparer de ses connexions à ByteDance.

On ne peut s’empêcher de soupçonner que l’administration Trump aurait intensifié sa lutte contre TikTok encore plus si le service avait fait ce qu’il a fait cette semaine – modifier sa politique de confidentialité pour permettre à TikTok de « collecter des identifiants biométriques et une identification biométrique » de l’utilisateur contenu, qui comprend « les empreintes faciales et les empreintes vocales ». La politique de confidentialité de la société se lit désormais comme suit : « Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et des informations biométriques telles que définies par les lois américaines, telles que les empreintes faciales et vocales, à partir de votre contenu utilisateur. Lorsque la loi l’exige, nous vous demanderons toutes les autorisations requises avant une telle collecte.

Cette dernière phrase est très soigneusement formulée car dans l’état actuel des choses, TikTok pourrait en fait collecter des données biométriques auprès de la plupart des utilisateurs aux États-Unis et rester dans les limites du cadrage ci-dessus. C’est parce que la plupart des États n’ont pas de lois interdisant aux entreprises de collecter ces données.

Cela aurait sûrement fourni un prétexte à un combat encore plus grand contre l’entreprise de la dernière administration que le combat qui a réellement eu lieu. TikTok n’a pas confirmé publiquement s’il avait déjà commencé à collecter des données biométriques auprès des utilisateurs, mais la société a accepté de rembourser 92 millions de dollars en février pour régler un recours collectif dans l’Illinois, qui alléguait que TikTok violait la loi sur la confidentialité des données biométriques en l’état. Les agences gouvernementales fédérales comme la TSA ont également interdit à leurs employés d’utiliser l’application.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission