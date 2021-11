TikTok a découvert cette fonctionnalité iPhone cachée et les gens ne peuvent pas croire que c’est réel

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, il n’est peut-être pas surprenant que TikTok soit devenu un paradis pour les trucs et astuces iPhone impressionnants. Ainsi, même si cela peut sembler inhabituel, TikTok regorge de vidéos mettant en évidence des hacks iPhone impressionnants et cachés.

Récemment, les gens sur TikTok ont ​​découvert quelque chose d’un piratage iPhone sournois qui permet aux utilisateurs d’écouter des conversations à près de 50 pieds de distance. Chose intéressante, ce piratage d’iPhone est devenu viral après avoir été mis en évidence par l’actrice Elizabeth Henstridge que vous connaissez peut-être sous le nom de Jemma Simmons d’Agents of SHIELD.

Comment fonctionne le hack iPhone caché

L’essentiel de cette astuce est que vous pouvez configurer votre iPhone pour qu’il soit toujours dans un état « d’écoute ». À partir de là, vous pouvez faire capter l’audio par votre iPhone et le transmettre directement à vos AirPod. Notez que cette astuce iPhone fonctionne également avec les AirPods, Powerbeats et AirPods Max normaux.

Certes, il est naturel de voir ce hack iPhone dans le contexte de l’écoute des conversations d’autres personnes. Néanmoins, cela vaut la peine d’être porté à votre attention comme un avertissement de sécurité. Plus précisément, si vous voyez un iPhone au hasard, ne supposez pas qu’il est prudent de parler d’informations sensibles.

Apple décrit l’objectif de cette fonctionnalité comme suit :

Avec Live Listen, votre iPhone, iPad ou iPod touch peut agir comme un microphone qui envoie du son à vos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro ou Beats Fit Pro. L’écoute en direct peut vous aider à entendre une conversation dans une zone bruyante ou même à entendre quelqu’un parler à travers la pièce.

Comment configurer l’écoute en direct sur l’iPhone

Pour commencer avec ce hack iPhone, assurez-vous que vos AirPods sont sortis et actifs. Ensuite, sélectionnez Paramètres > Centre de contrôle > Personnaliser les contrôles. Une fois cela fait, vous verrez une liste d’applications qui résident dans le Centre de contrôle. Vous verrez également des applications qui ne sont pas dans le Centre de contrôle. Continuez à faire défiler et vous verrez une option qui dit Audition. Une fois que vous avez sélectionné cela, appuyez sur l’icône verte plus, après quoi elle apparaîtra maintenant dans le centre de contrôle.

Ensuite, vous verrez une icône d’oreille en bas de l’écran lorsque vous appelez Control Center en action en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l’écran. Si vous appuyez sur l’icône de l’oreille, vous verrez une option qui se lit « Écouter en direct ». Appuyez dessus une fois et tout son capté par l’iPhone sera renvoyé à vos AirPod si vous êtes à portée.

L’illustration pédagogique suivante d’Apple pourrait rendre les choses plus claires :

Source de l’image : Pomme

Si vous rencontrez des difficultés pour configurer cela, il n’y a aucune raison de vous inquiéter. Dans ce scénario, vérifiez simplement que votre Bluetooth est activé et que vos écouteurs sont chargés.

Et enfin, la vidéo TikTok qui a popularisé ce hack iPhone est visible ci-dessous :

@elizabeth_henstridge donc en gros nous sommes tous des espions maintenant ?! Whaaaa? #livelisten #amitheonlyone qui ne savait pas ?! #acteursoftiktok son original – Alex et Jon