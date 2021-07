in

Apple a déployé en mai iOS 14.5, une mise à jour inhabituellement importante pour une version à mi-cycle. Outre quelques nouvelles voix Siri et la prise en charge des AirTags, la nouvelle mise à jour a également introduit le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de contrôler dans quelle mesure les applications peuvent suivre leur activité. La fonctionnalité a naturellement laissé certains développeurs inquiets et a récemment conduit à une confrontation entre TikTok et Apple.

Meilleure offre du jour

Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day !

Prix: 197,00 $

Vous économisez : 52,00 $ (21 %)

Acheter maintenant

Continuer la lecture…

La publication TikTok a tenté de suivre secrètement les utilisateurs d’iPhone, mais Apple a bloqué la tentative sournoise apparue en premier sur ..

Les meilleures offres du jour

Ce gadget Amazon à 20 $ dont vous n’avez même jamais entendu parler est ma nouvelle chose préférée 10 offres exclusives réservées aux membres Amazon Prime Les meilleures offres du jour: prises intelligentes Alexa à 5 $, éruption AirPods, thermostat Nest à 88 $, Disney + gratuit, plage à l’épreuve du sable à 17 $ couverture, plus Nous avons découvert 5 départements secrets d’Amazon remplis d’offres incroyables

Tendance en ce moment :

Apple serait sur le point de faire une énorme acquisition que personne ne s’attendait à ce que les pillards se déchaînent à San Francisco Tout le monde aime cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps, et maintenant plus de gens peuvent l’essayer

TikTok a essayé de suivre secrètement les utilisateurs d’iPhone, mais Apple a bloqué la tentative sournoise apparue à l’origine sur ..com le mercredi 7 juillet 2021 à 09:20:53 EDT. S’il vous plait, reportez vous à nos conditions d’utilisation des flux.