TikTok a essayé de suivre secrètement les utilisateurs d’iPhone, mais Apple a bloqué la tentative sournoise

Apple a déployé en mai iOS 14.5, une mise à jour inhabituellement importante pour une version à mi-cycle. Outre quelques nouvelles voix Siri et la prise en charge des AirTags, la nouvelle mise à jour a également introduit le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de contrôler dans quelle mesure les applications peuvent suivre leur activité. La fonctionnalité a naturellement laissé certains développeurs inquiets et a récemment conduit à une confrontation entre TikTok et Apple.

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 29,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez :10,50 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Qu’est-ce que la transparence du suivi des applications

Apple permet désormais aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent autoriser les applications à suivre leur activité sur d’autres applications et sites Web. Cette fonctionnalité est une aubaine pour les défenseurs de la vie privée, mais rend également la vie plus difficile pour les plateformes publicitaires. Notez que les plateformes comme Facebook et TikTok peuvent facturer un supplément pour des publicités plus ciblées. Et étant donné que les utilisateurs d’iOS ont tendance à être un groupe d’utilisateurs de smartphones plus convoité, TikTok et Apple étaient sur une trajectoire de collision.

Pourquoi les développeurs comme TikTok se méfient de la fonctionnalité de suivi des applications d’Apple

Étant donné que le suivi des applications est désormais activé, de nombreux utilisateurs choisissent de le désactiver. En fait, des rapports suggèrent que jusqu’à 96% des utilisateurs d’iOS choisissent de désactiver le suivi des applications.

Certaines entreprises ont essayé une solution de contournement

Bien que cela ne soit pas autorisé par Apple, TikTok et d’autres sociétés, en réponse à iOS 14.5, ils ont essayé de bricoler un nouveau cadre publicitaire appelé empreinte digitale des appareils, qui peut collecter des données utilisateur.

Le Wall Street Journal a relayé ce qui suit en avril :

La société s’est associée à des dizaines de groupes commerciaux et d’entreprises technologiques chinois travaillant avec l’Association chinoise de la publicité, soutenue par l’État, pour développer la nouvelle technique, qui utiliserait une technologie appelée empreinte digitale des appareils, ont déclaré les gens. Baptisée CAID, la méthode publicitaire est testée via des applications et collecte les données des utilisateurs d’iPhone. Grâce à l’utilisation d’un algorithme, il peut suivre les utilisateurs à des fins de ciblage des publicités d’une manière qu’Apple cherche à empêcher.

Certaines des plus grandes entreprises impliquées dans les tests CAID incluent Proctor & Gamble, Deloitte LLP et TikTok.

Apple a supprimé la solution de contournement

Le Financial Times souligne que CAID a mis Apple dans une position difficile. Cela pourrait soit regarder dans l’autre sens, permettre aux développeurs d’applications d’en profiter. Ou, il pourrait le rejeter d’emblée et risquer « la colère de Pékin ».

Apple, cependant, a tenu bon. Apple a rejeté les mises à jour de l’application TikTok qui incluaient CAID dans les nouvelles versions.

“L’écosystème d’applications chinois appâtait collectivement le taureau avec CAID, en vertu de la théorie selon laquelle Apple ne pouvait pas se permettre d’interdire toutes les principales applications du marché”, a déclaré au Times Alex Bauer, responsable du marketing produit chez Adtech Group Branch.

“Apple a appelé leur bluff et semble avoir réaffirmé le contrôle de la situation en frappant agressivement les doigts des premiers utilisateurs avant que le consortium ne prenne un véritable élan”, a ajouté Bauer.

Comme nous l’avons vu avec la saga Fortnite, Apple n’a certainement pas peur d’adopter une position de principe, même si cela signifie se mêler à d’éminents développeurs d’applications.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission