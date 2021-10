TikTok a inspiré la création de ce produit autobronzant unique

fondateur de l’île du paradis Jules Von Hep a partagé quelques conseils de bronzage d’experts pour tirer le meilleur parti du dernier produit de la marque.

Avant de postuler

• Assurez-vous de mettre une serviette sur le sol pour vous tenir debout pendant l’application.

• Hydratez les mains, les coudes, les genoux et les pieds pour éviter toute accumulation indésirable de produit (ces zones ont tendance à être plus sèches, elles absorbent donc plus facilement le produit).

• Ajoutez du baume à lèvres sur les ongles/cuticules.

• Portez un bonnet de douche pour que l’eau autobronzante ne pénètre pas dans vos cheveux.

Pendant l’application

• Tenez toujours le brumisateur à au moins 6 pouces du corps et déplacez-vous à une vitesse continue pour assurer une couverture uniforme.

• Lorsque vous vaporisez votre visage, vaporisez en trois sections en mouvements verticaux (côté gauche, milieu et droit du visage).

• Pour créer une transition uniforme du visage au cou, inclinez la tête en arrière et vaporisez en diagonale sur la zone du cou.

Post-Application

• Polissez l’arrière de vos poignets en les frottant sur une serviette.

• Assurez-vous que l’eau a séché sur votre peau avant de remettre vos vêtements.