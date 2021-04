TikTok a signalé avoir collecté des informations privées auprès d’enfants

21/04/2021 à 9h35 CEST

Les avocats prétendront que TikTok prend les informations personnelles des enfants, y compris les numéros de téléphone, vidéos, localisation exacte et données biométriques, sans avertissement suffisant, sans transparence ou avec le consentement nécessaire requis par la loi, et sans que les enfants ou les parents sachent ce qui est fait de ces informations.

En réponse, l’application de partage de vidéos a déclaré: “La confidentialité et la sécurité sont les principales priorités de TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies solides pour aider à protéger tous les utilisateurs, et nos adolescents en particulier. Nous pensons que les revendications sont sans fondement et visent à défendre vigoureusement l’action. “

TikTok compte plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde et la société mère ByteDance ont réalisé des milliards de bénéfices l’année dernière, la grande majorité provenant des revenus publicitaires. La plainte est déposée au nom de tous les enfants qui utilisent TikTok depuis le 25 mai 2018, qu’ils aient un compte ou leurs paramètres de confidentialité. Les enfants qui ne souhaitent pas être représentés peuvent choisir de ne pas participer.