TikTok a-t-il un préjugé racial ? – 10zparler

Récemment, la populaire application de médias sociaux TIC Tac a été critiqué à la suite d’une grève des créateurs noirs pour protester contre leur contenu habituellement volé et non crédité, ce qui nous laisse nous demander : est-ce que TikTok est vraiment raciste ?

Dans notre série explicative, l’hôte Cleared Up Tatianna Mott et roboticien et doyen du Collège d’ingénierie de l’OSU Dr Ayanna Howard expliquez comment et pourquoi les plateformes de médias sociaux ont des biais intégrés dans leurs algorithmes.

Le logo TikTok est affiché à l’extérieur d’un bureau TikTok le 27 août 2020 à Culver City, en Californie. (Photo de Mario Tama/.)



« Lorsque nous concevons des algorithmes, explique le Dr Howard, nous concevons une intelligence artificielle qui utilise les données des personnes. Cela signifie que si nous avons des biais – et nous avons des aspects de biais historiques, comme nous le savons dans nos ensembles de données – lorsque ces données sont ensuite utilisées pour former l’IA [Artificial Intelligence] pour ensuite penser et prendre des décisions, ces décisions peuvent également être dictées comme discriminatoires. »

Pour ceux qui ne connaissent pas l’application, TikTok a peut-être semblé apparaître du jour au lendemain en 2019, mais TikTok est en fait l’enfant d’une application populaire de synchronisation labiale basée en Chine. Musical.ly et OctetDanse, auparavant mieux connu pour sa plate-forme de collecte d’informations basée sur l’IA Toutiao qui avait sa propre part de controverse basée sur les algorithmes.

“Jusqu’à ce que nous puissions non seulement réparer et garantir que les codeurs, les codeurs humains, sont divers et les développeurs d’algorithmes sont divers”, exhorte le Dr Howard, “nous allons continuer à voir ces [biases]. “

Dans cette illustration photo, l’application Tik Tok est affichée sur un iPhone d’Apple le 1er novembre 2019 à San Anselmo, en Californie. (Illustration photographique par Justin Sullivan/.)

L’impact ressenti par la grève de juin a démontré la portée que les créateurs noirs ont sur l’application, mais qu’en est-il des consommateurs noirs du contenu ? Selon une étude menée par le Pew Research Center, en 2021, 30% des adultes noirs ont déclaré utiliser TikTok, tandis que seulement 18% des adultes blancs ont admis fréquenter l’application. Les Noirs américains ont également déclaré utiliser d’autres applications de médias sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat à un taux nettement plus élevé.

Ces applications de médias sociaux peuvent souvent fournir des divertissements, des informations, des opportunités de carrière et une communauté. Mais que faisons-nous lorsque les inconvénients de l’utilisation de ces plates-formes commencent à l’emporter sur les avantages ? Regardez l’épisode 3 de Cleared Up maintenant pour le découvrir.

Remerciements particuliers au Dr Howard.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !