TikTok a un nouveau PDG après le désaccord avec les États-Unis

Hong Kong (CNN Business) – TikTok a finalement nommé un nouveau PDG permanent, huit mois après la démission de son ancien dirigeant parce que les États-Unis ont menacé d’interdire l’application.

La société a annoncé vendredi qu’elle avait nommé Shouzi Chew au poste de PDG. Il a rejoint l’entreprise plus tôt cette année en tant que directeur financier de ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok. Il avait auparavant été un haut dirigeant de Xiaomi, le fabricant chinois de smartphones, selon son profil LinkedIn.

Vanessa Pappas, qui était auparavant PDG par intérim, prendra la relève en tant que COO de TikTok.

“L’équipe de direction de Shou et Vanessa prépare le terrain pour une croissance soutenue”, a déclaré le PDG de ByteDance, Yiming Zhang, dans un communiqué.

«Shou apporte une profonde compréhension de l’entreprise et de l’industrie, ayant dirigé une équipe qui comptait parmi nos premiers investisseurs et ayant travaillé dans le secteur de la technologie pendant une décennie. Il apportera de la profondeur à l’équipe, en se concentrant sur des domaines tels que la gouvernance d’entreprise et les initiatives commerciales à long terme.

PDG à Singapour

Chew vit dans sa ville natale de Singapour, ce qui suggère que l’entreprise n’a plus besoin d’un leader basé aux États-Unis.

L’année dernière, l’application a nommé un dirigeant américain, le vétéran de Disney (DIS), Kevin Mayer, au poste le plus élevé, dans une démarche qui a été considérée comme une tentative de convaincre les législateurs américains.

Mais TikTok a ensuite été impliqué dans une bataille dramatique de plusieurs mois aux États-Unis, après que l’administration Trump a menacé d’interdire la plate-forme de vidéo courte à moins qu’elle ne vende ses activités américaines à une entité américaine. L’ancien président américain Donald Trump avait tenté de réprimer TikTok au motif que l’application posait un risque pour la sécurité nationale, que la société avait précédemment qualifiée de non fondée.

Mayer a démissionné de son poste trois mois plus tard, invoquant le grand changement dans «l’environnement politique». La firme a ensuite promu Pappas, qui jusque-là avait occupé le poste de directeur général des opérations américaines de TikTok depuis Los Angeles.

Pappas a déclaré à CNN Business dans un communiqué plus tôt cette année qu’il était axé sur l’expérience utilisateur de l’application, et simplement “rappelant aux gens que nous avons un chemin à parcourir”.

La popularité de TikTok aux États-Unis

TikTok est très populaire aux États-Unis, avec environ 100 millions d’utilisateurs dans le pays.

Ces derniers mois, la société est restée largement à l’écart des projecteurs, avec peu d’action depuis la prise de fonction du président américain Joe Biden.

En février dernier, l’administration Biden a demandé à un tribunal fédéral d’arrêter le litige sur les tentatives de Trump d’interdire TikTok aux États-Unis, tout en procédant à un examen de l’approche de l’administration précédente vis-à-vis de la société de médias sociaux.

La principale préoccupation des législateurs l’année dernière était que ByteDance pourrait être contraint de remettre les données TikTok sur les utilisateurs américains au gouvernement chinois, en vertu des lois sur la sécurité nationale du pays.

TikTok, pour sa part, a déclaré qu’il stockait les données des utilisateurs américains sur des serveurs basés aux États-Unis, sauvegardés à Singapour, et que leurs données n’étaient pas soumises à la loi chinoise. Mais les sceptiques affirment que la société mère de TikTok, ByteDance, est en fin de compte une société chinoise toujours endettée envers Pékin.

TikTok a refusé de commenter la demande de l’administration Biden en février, mais ne s’est pas opposé à la motion du gouvernement, selon un dossier judiciaire.

