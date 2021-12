TikTok ajoute de nouveaux outils créatifs pour les vacances, y compris des GIF en mode écran vert

TikTok a ajouté un nouvel ensemble de fonctionnalités de montage vidéo, juste à temps pour les vacances, qui offrira aux utilisateurs plus de moyens de créer des clips attrayants et stoppants pour leurs abonnés et fans dans l’application.

Le principal ajout est une nouvelle option GIF dans son outil d’écran vert, qui permettra aux utilisateurs de choisir parmi une sélection de GIF GIPHY en mouvement à appliquer comme arrière-plan lorsqu’ils utilisent l’effet d’écran vert.

Selon TikTok :

« Que vous recherchiez le GIF de réaction parfait ou que vous présentiez un mème emblématique, GIPHY in Green Screen ouvre de nouvelles opportunités passionnantes pour la créativité et la narration. »

Cela pourrait donner lieu à des combinaisons de plus en plus créatives et intéressantes – bien qu’il soit intéressant de voir GIPHY, que Meta a acquis l’année dernière, en partenariat avec TikTok sur le projet.

On pourrait penser, compte tenu de leur rivalité croissante et de leur lutte pour l’attention des utilisateurs, que Meta ne voudrait en aucun cas aider TikTok à étendre son utilité. Peut-être que Meta changera d’avis à un moment donné.

TikTok ajoute également un nouveau bouton « Amélioration visuelle » qui réduira les effets de la surexposition, de la faible luminosité et ajoutera une correction des couleurs à vos clips.

« Qu’il s’agisse de télécharger à partir de votre pellicule ou de filmer directement à partir de TikTok, l’amélioration vidéo permet de gagner du temps en peaufinant les montages vidéo avant la publication. »

L’option aidera à améliorer l’apparence de vos clips sans que vous ayez besoin de faire des modifications manuelles, tout en aidant à éviter la frustration lors de la capture.

Vous pouvez activer l’amélioration visuelle après avoir capturé ou téléchargé votre vidéo en appuyant sur le nouveau bouton « Améliorer » sur le panneau de fonctions de droite.

TikTok se penche également davantage sur les effets sonores créatifs, avec une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de « faire en sorte que n’importe quel son ou voix de leurs vidéos sonne comme un animal ou un instrument de musique ».

« Les gens peuvent faire imiter le son d’un chat ou la mélodie d’une flûte et d’une suona. »

TikTok a également récemment ajouté des options de voix de personnage Disney pour son outil de synthèse vocale populaire, qui s’est avéré populaire, et peut-être que l’édition de sons comme celle-ci sera une nouvelle tendance pour les créateurs de l’application.

Pour utiliser la nouvelle option de son, après avoir enregistré ou téléchargé votre vidéo, appuyez sur le bouton « Effets vocaux » dans le panneau de droite.

Enfin, TikTok permet également des téléchargements de vidéos de meilleure qualité, les utilisateurs de certaines régions pouvant désormais télécharger des vidéos en 1080 HD.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, l’option de téléchargement HD est disponible sur la page Publication dans le processus de téléchargement. Certains utilisateurs ont accès à cette bascule depuis plusieurs mois, mais maintenant, TikTok élargit l’accès à davantage de créateurs.

Ce sera un ajout important pour les artistes vidéo et ceux qui cherchent à maximiser l’apparence de leurs clips. Pour le moment, il n’est disponible que sur certains marchés, TikTok cherchant à étendre bientôt les téléchargements HD à plus de régions.

Ce sont des mises à jour intéressantes et créatives, qui se répandront sans aucun doute pendant les vacances. C’est pourquoi TikTok les repousse maintenant, dans l’espoir de susciter de nouvelles tendances et de maximiser l’intérêt des utilisateurs pour la période.

Et pour les marques, ils ouvrent également de nouvelles considérations créatives, tandis que les paramètres de téléchargement améliorés offrent également plus de capacité pour partager des clips de qualité professionnelle.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux ajouts de TikTok ici.