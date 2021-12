TikTok ajoute des introductions en direct pour mieux faciliter l’engagement

Il s’agit d’un petit ajout, mais potentiellement précieux, pour vos diffusions en direct TikTok. Comme l’a noté l’utilisateur Jonah Manzano, TikTok a ajouté une nouvelle option « intro LIVE » qui vous permet d’ajouter une courte description textuelle pour accueillir les nouveaux téléspectateurs lorsqu’ils découvrent votre émission.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples d’écrans (re-partagés par Matt Navarra), la nouvelle option LIVE Intro, lorsqu’elle est activée, affichera une courte explication aux téléspectateurs lorsqu’ils entreront dans votre flux.

Cela pourrait être un moyen simple d’accueillir les téléspectateurs et d’expliquer en quoi consiste votre diffusion et ce que vous voudriez qu’ils fassent, en tant que participants à votre flux.

La diffusion en direct est progressivement devenue un élément plus important de TikTok car il cherche à élargir ses horizons au-delà des courts clips vidéo.

Un défi majeur avec les clips courts est qu’ils sont plus difficiles à monétiser, car vous ne pouvez pas ajouter d’annonces mid ou pre-roll dans chaque téléchargement spécifique, ce qui rend la monétisation directe un défi. La diffusion en direct permet plus de capacité sur ce front, tandis que TikTok explore également des vidéos plus longues, des boutiques sur profil, des vignettes promotionnelles, des options de présentation de produits et plus encore.

Et avec l’application sur le point de devenir la troisième plus grande plate-forme de médias sociaux au monde en 2022, derrière Facebook et Instagram, elle doit élargir ses options afin de capitaliser sur ses opportunités à cet égard. Vine s’est éteint parce qu’il ne pouvait pas faciliter la monétisation pour ses meilleures stars, qui les ont vus migrer vers d’autres plateformes à la place, et TikTok s’efforce maintenant d’éviter le même sort en élargissant ses outils créatifs, de diverses manières.

C’est un élément plus petit dans cette poussée globale, mais les intros en direct sont un autre outil pour aider à maximiser les opportunités et à amener plus de créateurs à passer plus de temps et à gagner plus d’argent dans l’application.