TikTok ajoute des voix de personnages Disney à sa fonction de synthèse vocale

C’est une annonce plutôt cool en soi, mais en termes de timing, c’est aussi un brillant exemple de trolling d’entreprise et de applaudissements envers un concurrent.

Aujourd’hui, Disney a annoncé un nouveau partenariat avec TikTok qui permettra aux utilisateurs de TikTok de choisir parmi une gamme de voix de personnages Disney pour la fonction de synthèse vocale de TikTok.

Alors maintenant, au lieu de cette voix féminine régulière, un peu trop joyeuse que vous entendez encore et encore dans les clips TikTok (je parle de vous « Jessie »), vous pouvez utiliser C-3PO ou Rocket à la place, ce qui pourrait être un bon moyen de stimuler l’engagement, et conduira sans aucun doute à de nouvelles tendances virales liées aux personnages disant des choses qu’ils ne devraient probablement pas dire.

Mais voici pourquoi c’est encore plus génial – pas plus tard qu’hier, Instagram a annoncé qu’il ajoutait la synthèse vocale à Reels, son répliquant TikTok, ainsi que ses propres outils d’effets vocaux.

Ce qui, bien sûr, suit considérablement TikTok, car vous avez pu l’ajouter à vos clips TikTok depuis décembre de l’année dernière, et comme indiqué, c’est déjà une fonctionnalité très utilisée dans l’application. Compte tenu de cela, il est logique qu’Instagram ajoute la même chose, mais cela signifie également que TikTok ouvre la voie à une autre innovation clé, et avec Instagram constamment à la traîne, il sera difficile pour lui de reconquérir de jeunes utilisateurs et de devenir l’endroit cool pour être à nouveau un.

Et maintenant qu’Instagram rattrape enfin cet élément, TikTok les rattrape tout de suite.

C’était peu probable, car la fonctionnalité a été annoncée pour coïncider avec le Disney + Day et n’aurait pas pu être programmée pour s’aligner sur le lancement de la fonctionnalité d’Instagram. Mais tout de même, cela souligne une fois de plus que TikTok est le leader dans l’espace, et qu’Instagram est l’application la plus ancienne et la moins cool qui rattrape les nouveaux mois cool – près d’un an – après le début de sa tendance.

Et maintenant, TikTok est déjà passé à l’étape suivante, donc la parole à la voix d’Instagram est de second ordre, un jour après sa sortie.

C’est un moment incroyablement heureux pour TikTok, et une illustration parfaite de la raison pour laquelle c’est actuellement l’application la plus populaire, en particulier parmi un public plus jeune et plus féru de technologie.

Si Instagram et la société mère Meta veulent vraiment reconquérir les jeunes, ils devront à nouveau prendre les devants dans l’espace, et pour le moment, ils ne semblent pas près de le faire. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment annoncé que la société se concentrerait principalement sur un public plus jeune, dans le cadre d’un changement stratégique plus large visant à maximiser la viabilité à long terme. Mais au début de cette nouvelle poussée, ces efforts semblent se concentrer uniquement sur la messagerie et essayer de regagner de la popularité en – quelque peu ironiquement – en s’associant à des influenceurs TikTok.

Cela aidera à augmenter l’exposition, mais ce n’est pas comme si quelqu’un n’était pas au courant de Facebook ou de ce qu’il fait, donc cela n’aura pas vraiment d’importance. La question est, cela aidera-t-il à rendre Facebook, et Meta, plus largement, cool à nouveau ?

À l’heure actuelle, cela semble un peu forcé, comme si Meta essayait trop de suivre les dernières tendances et d’être «à terre avec les enfants» dans ses communications extérieures.

Le vrai gagnant de Meta sur ce front serait à la tête de la prochaine vague d’innovation et à l’origine de nouvelles tendances, basées sur les dernières fonctionnalités et la réponse des utilisateurs. Ce qui est un chemin plus difficile, car vous ne pouvez pas contrôler ce qui marche et ce qui ne marche pas à cet égard, mais Meta peut investir dans de nouveaux outils et créer des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans d’autres applications.

Cela n’a pas été le point fort de Meta au cours des 5 à 10 dernières années – et oh regardez, c’est la période pendant laquelle il a perdu le lien avec un public plus jeune.

Facebook a pris de l’importance à l’origine en battant MySpace, car c’était mieux, c’était plus cool, et les gens ont finalement migré vers l’application bleue, et ses fonctionnalités, à la place. Instagram est ensuite devenu le prochain endroit cool, alors Facebook l’a acheté, puis Snapchat a gagné du terrain en tant qu’application tendance de choix. Facebook a également essayé d’acheter Snap, mais depuis lors, il a essentiellement perdu sa place de leader de l’innovation créative, les objectifs de Snapchat devenant le principal créateur de tendances, en termes de mises à jour clés, puis TikTok prenant le relais.

À quand remonte la dernière fois que Facebook ou Instagram ont eu une fonctionnalité incontournable qui a fait parler tout le monde ? Comme indiqué, Snap Lenses l’a fait à intervalles réguliers, tandis que TikTok a également été en mesure de déclencher de nouvelles tendances avec des fonctionnalités telles que Duets, des outils de RA créatifs et, oui, la synthèse vocale.

Faire parler les gens et partager ces expériences est une étape clé, et Meta, en ce moment, n’est en aucun cas le leader.

Il est intéressant de voir cela illustré si clairement dans une annonce, qui, encore une fois, n’était probablement pas prévue de cette façon. Ce qui peut le rendre encore plus significatif à cet égard.