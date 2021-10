TikTok ajoute une nouvelle option de sourdine pour les commentaires de diffusion en direct, décrit les dernières statistiques de suppression de vidéos

Alors qu’il cherche à faire évoluer l’utilisation de son option de diffusion en direct vers le commerce électronique, dans le cadre de sa campagne de monétisation plus large, TikTok ajoute une nouvelle option de contrôle pour les diffuseurs en direct qui leur permettra de désactiver les commentaires des téléspectateurs individuels dans les flux pendant des périodes variables. .

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les hôtes de diffusion en direct auront désormais la possibilité de désactiver des téléspectateurs spécifiques pendant une période de diffusion – ou l’intégralité du flux, s’ils le souhaitent.

Comme expliqué par TikTok :

« Désormais, l’hôte ou son assistant de confiance peut couper temporairement le son d’un spectateur méchant pendant quelques secondes ou minutes, ou pendant toute la durée du LIVE. Si un compte est coupé pendant un certain temps, l’intégralité de l’historique des commentaires de cette personne sera également supprimée. Les hôtes sur LIVE peuvent déjà désactiver les commentaires ou limiter les commentaires potentiellement dangereux à l’aide d’un filtre par mots clés. Nous espérons que ces nouveaux contrôles permettront aux hôtes et au public d’avoir des diffusions en direct sûres et divertissantes. »

La capacité supplémentaire de supprimer tous les commentaires précédents des utilisateurs est un ajout important, qui pourrait aider à gérer les interactions en direct et à réduire les distractions indésirables qui inondent le flux de commentaires.

Ce qui a toujours été un élément problématique. Twitter a été contraint de mettre à jour ses règles concernant l’interaction en direct en 2018, après que diverses enquêtes ont montré que les femmes et les jeunes, en particulier, avaient tendance à attirer toutes sortes de remarques et de commentaires offensants lors de leurs diffusions.

Et comme indiqué, avec TikTok explorant le commerce en direct, via divers partenariats avec de grandes marques, il doit également fournir un environnement sûr pour la marque et le consommateur, afin de maximiser l’attrait. Dans cet esprit, avoir la capacité de couper rapidement les commentaires inappropriés et d’annuler leur impact pourrait être un ajout précieux.

TikTok a également ajouté une nouvelle option de modérateurs de diffusion en direct en juillet, pour fournir des options de gestion supplémentaires à cet égard.

L’annonce s’inscrit dans un aperçu plus large du dernier rapport d’application des directives communautaires de TikTok, qui décrit toutes les actions entreprises par TikTok en raison de violations des règles de la plate-forme entre avril et juin de cette année.

TikTok note qu’il a supprimé plus de 81 millions de vidéos au cours de la période, ce qui équivaut à moins de 1% de toutes les vidéos téléchargées sur la plate-forme, ce qui suggère que TikTok voit désormais plus de 90 millions de vidéos téléchargées sur la plate-forme chaque jour. Ce qui est logique, étant donné que l’application compte désormais jusqu’à un milliard d’utilisateurs, mais cela ajoute une portée supplémentaire à la croissance de la plate-forme.

« Sur ces vidéos, nous avons identifié et supprimé 93,0% dans les 24 heures suivant leur publication et 94,1% avant qu’un utilisateur ne les signale. 87,5% du contenu supprimé n’a eu aucune vue, ce qui est une amélioration depuis notre dernier rapport (81,8%).

TikTok note également que ses nouvelles alertes qui incitent les utilisateurs à reconsidérer les commentaires potentiellement offensants, qu’il a ajoutés en mars, ont également un impact.

« L’effet de ces invites s’est déjà fait sentir, avec près de 4 personnes sur 10 choisissant de retirer et de modifier leur commentaire. Bien que tout le monde ne choisisse pas de modifier ses commentaires, nous sommes encouragés par l’impact de fonctionnalités comme celle-ci et nous continuons à développer et à essayer de nouvelles interventions pour prévenir les abus potentiels.

Twitter et Instagram ont également mis en place des invites similaires, qui, sur la base de ces données, pourraient contribuer dans une certaine mesure à réduire l’angoisse dans les réponses.

La sécurité des utilisateurs est un objectif majeur pour TikTok, avec l’attrait de l’application pour un public plus jeune, facilitant également, potentiellement, l’exposition et la connexion indésirables, si rien n’est fait. La plate-forme a fait l’objet d’un examen minutieux dans plusieurs régions dans le passé pour son incapacité à protéger les jeunes utilisateurs contre les dommages, et avec des inquiétudes concernant ses précédents processus de modération, définis par la réglementation chinoise, TikTok sait qu’elle fait l’objet d’un examen minutieux sur ce front, et qu’elle doit travailler dur pour maintenir la confiance.

C’est pourquoi de telles mesures sont importantes, alors qu’elles aideront également, en fin de compte, l’application à maximiser l’intérêt des annonceurs en offrant un environnement plus sûr et plus accueillant.