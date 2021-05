TikTok, Angry Mob Music, Warner Music, Plus

Voici un récapitulatif des récents remaniements exécutifs – y compris les recrutements et les promotions internes – de l’industrie de la musique.

TIC Tac

TikTok a nommé Shouzi Chew au poste de PDG – un rôle qu’il remplira tout en restant directeur financier de la société mère ByteDance de l’application de partage de vidéos de forme courte.

De plus, Vanessa Pappa, qui a commencé à occuper le poste de PDG par intérim de TikTok après le départ brusque de Kevin Mayer en août dernier, passera au directeur de l’exploitation.

Groupe de musique Angry Mob

Angry Mob Music Group a promu Ralph Torrefranca, vétéran de l’entreprise depuis six ans, au poste de directeur principal d’A & R, en plus de nommer l’ancien représentant marketing de l’université The Orchard Max Hirsh au poste de directeur d’A & R.

Warner Music Group

Warner Music Group (WMG) a fait appel au fondateur de Good Company Records, Anton Partridge, pour devenir directeur de la stratégie mondiale pour la musique électronique.

De plus, la division des services aux artistes et aux labels de WMG, WEA, a recruté Benjamin Blank (ancien PDG et directeur de la création chez UPROXX du label Big Three) pour occuper le poste nouvellement créé de président des médias.

Registres Red Bull

L’ancien supérieur de Capitol Records, Nikki Cox, est devenu le CMO de Red Bull Records, tandis que la société basée à West Hollywood a embauché le fondateur d’Imagu, Storme Whitby-Grubb, en tant que directeur de la création.

Loeb et Loeb

Loeb & Loeb a renforcé la division du divertissement de son bureau de Nashville avec l’ajout de l’avocat vétéran John Rolfe comme avocat et Megan Keelan comme avocate associée.

Sony Music Publishing

Sony Music Publishing a promu le vétérinaire BMI Ian Holder au poste de vice-président directeur de la création.

Académie d’enregistrement

Chantel Sausedo, ancien directeur des talents pour Ken Ehrlich Productions, est maintenant directeur général des relations avec les artistes de la Recording Academy.