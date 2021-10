TikTok annonce de nouvelles intégrations de partenaires, offrant plus de façons de créer du contenu TikTok

TikTok a annoncé l’extension de ses intégrations de kits vidéo, qui verront davantage de plates-formes tierces capables d’offrir des options de création de contenu TikTok dans leurs suites de produits respectives.

Via son API vidéo « Partager sur TikTok », les plateformes tierces approuvées peuvent intégrer la création de vidéos TikTok directement dans leurs outils, offrant ainsi une capacité créative étendue grâce à des modèles et des améliorations supplémentaires qui peuvent faciliter davantage de chemins vers l’application.

Maintenant, TikTok s’associe à plus de fournisseurs à ce sujet :

« En s’appuyant sur les moyens existants permettant aux gens de créer et de partager du contenu sur TikTok, l’extension de la fonctionnalité pour inclure les développeurs Web, de bureau et de console fera avancer le processus créatif et offrira aux gens de multiples possibilités pour créer de nouveaux contenu de qualité.

Les nouvelles plateformes partenaires sont Clipchamp, Combo, Grabyo, Kapwing, LG U+ et Mobcrush.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les intégrations étendues fourniront de nouveaux modèles et outils pour les créateurs TikTok, ainsi que la capacité d’exporter votre création directement vers l’application, facilitant toutes les nouvelles options.

Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les spécialistes du marketing qui cherchent à créer des vidéos plus professionnelles via des applications et des outils de bureau, intégrés à leur processus de contenu plus large. Désormais, avec ces options tierces, vous aurez plus de moyens de créer des clips TikTok plus raffinés – bien qu’il soit également intéressant de noter que le contenu «plus raffiné» ne fonctionnera pas nécessairement mieux dans l’application.

Comme TikTok lui-même l’a noté à plusieurs reprises, les marques devraient chercher à « faire des TikToks, pas des publicités » conformément aux approches organiques de l’application. Plus vous pouvez connecter votre contenu aux tendances des utilisateurs, plus vos clips sont susceptibles d’avoir du succès, ce qui pourrait signifier que les modèles et les outils ne sont pas aussi avantageux qu’ils pourraient l’être sur d’autres plates-formes.

Mais cela pourrait aider à améliorer votre présentation et à rassembler des éléments créatifs plus accrocheurs et plus attrayants – qui, encore une fois, peuvent également mieux s’aligner sur votre processus de création général.

Quoi qu’il en soit, vous avez maintenant plus d’options à considérer dans votre processus.