TikTok annonce de nouvelles options de partenariat pour la publicité et le contenu de marque lors de l’événement mondial TikTok

Il y a beaucoup à prendre ici.

Aujourd’hui, TikTok a organisé son tout premier événement de vitrine commerciale TikTok World, où il a partagé une gamme de nouveaux outils et options conçus pour aider les marques à tirer le meilleur parti de sa plate-forme, tout en décrivant plus clairement comment TikTok monétisera son désormais milliardaire. plus le public, et aider les créateurs à gagner de l’argent pour leurs efforts.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été annoncées, suscitant un large éventail de nouvelles considérations pour les marques. Voici un aperçu de tous les éléments clés.

D’abord sur les partenariats marque/créateur, élément clé pour maximiser la performance de la marque. La principale mise à jour sur ce front a été le lancement d’une version mise à jour de la plate-forme de connexion de marque et de création de Créateur Marketplace de TikTok, qui permet aux marques de trouver des influenceurs dans leur niche qui sont ouverts à travailler sur des promotions commerciales.

La nouvelle version de Creator Marketplace comprend plus d’informations sur les performances et de meilleurs outils de tri, pour aider les marques à trouver le bon influenceur pour leurs efforts.

Comme expliqué par TikTok :

« TikTok Creator Marketplace fournit des outils de découverte pour faire correspondre les entreprises avec un large éventail de créateurs pour chaque campagne, voix de marque et budget. Vous pouvez filtrer en fonction du type de contenu qu’ils publient, de leur emplacement, de leurs vues moyennes, etc.

Les marques utilisant Creator Marketplace auront désormais également la possibilité de superviser les éléments du processus créatif et de surveiller les performances de la campagne en temps réel via l’application. Cela pourrait aider les marques à mieux suivre leurs efforts de campagne d’influence et à maximiser le retour sur investissement du processus.

Un autre élément nouveau est ce que TikTok appelle les « campagnes d’applications ouvertes », qui permettront aux marques de répertorier leurs campagnes pour que les créateurs intéressés puissent postuler eux-mêmes.

Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous lancez une campagne Open Application, les créateurs pourront alors postuler à votre argumentaire, avec une liste restreinte ensuite présentée dans le flux, affichant les métriques de portée de l’audience ainsi que des exemples de clips.

Vous pouvez consulter le Creator Marketplace mis à jour ici.

TikTok a également annoncé une nouvelle API Creator Marketplace, qui permettra aux plates-formes tierces de fournir plus d’informations sur les performances des créateurs de TikTok et de faciliter la connexion, tout en décrivant les partenariats initiaux pour l’expansion.

« Les partenaires ont été choisis pour leur expertise en marketing créateur. Ils sont en mesure de fournir aux marques des outils supplémentaires et des services de gants blancs qui complètent le Creator Marketplace et facilitent la gestion de l’ensemble du processus de bout en bout. Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Captiv8, Influential et Whalar en tant que nos premiers partenaires du marché des créateurs, et ils seront rejoints par d’autres partenaires badgés dans les mois à venir alors que notre écosystème du marché des créateurs continue de croître.

Cela fournira aux marques un autre moyen de se connecter avec les influenceurs TikTok, élargissant les opportunités pour les créateurs et les marques dans ses efforts de monétisation plus larges.

En complément de ses mises à jour Creator Marketplace, TikTok lance également une nouvelle initiative appelée « The TikTok Creative Exchange », un portail en libre-service qui mettra en relation les marques avec des fournisseurs de services créatifs approuvés pour les aider à produire des publicités performantes, adaptées à leur brief et à leurs objectifs. .

« Grâce à ce portail, vous pouvez gérer des projets, des commentaires, des approbations et des informations, le tout dans un processus rationalisé conçu pour vous aider à créer des publicités percutantes. La plate-forme Creative Exchange est un guichet unique couvrant chaque étape du processus de création, le tout géré via un flux de travail standardisé pour permettre une production rapide et évolutive et fournir de grands volumes de contenu créatif frais.

L’initiative permettra à TikTok de mieux faire correspondre les marques avec des fournisseurs de création d’annonces plus complets, ce qui les guidera essentiellement tout au long du processus – contrairement au Creator Marketplace qui nécessite toujours une gestion manuelle.

Ce qui est également à peu près le contraire de cette prochaine fonctionnalité – TikTok lance également un nouveau centre créatif, conçu pour aider les annonceurs à comprendre ce qui fonctionne sur la plate-forme, en temps réel.

Grâce au Creative Center, les marques pourront explorer une vitrine des publicités les plus performantes, afficher des détails sur les dernières tendances de la plate-forme et effectuer des recherches dans la bibliothèque audio de TikTok pour inspirer leur processus créatif.

Cela pourrait être un bon moyen d’identifier les tendances clés et d’éclairer votre propre approche.

Pour aider à cela, TikTok lance également un nouvel éditeur vidéo dédié, qui aidera à guider les marques tout au long du processus de création, y compris des outils d’édition visuelle et de la musique protégée par le droit d’auteur, tout en s’associant à Vimeo Create pour fournir de nouveaux modèles et outils vidéo pour rationaliser la création de contenu. directement depuis l’application.

Le nouvel élément de création final est un nouvel outil appelé « Scène dynamique », qui utilisera l’apprentissage automatique pour diviser vos vidéos en plusieurs scènes.

« Ces scènes sont ensuite réassemblées en des centaines de variations en fonction des préférences du public. Il peut ajouter des éléments tels que de la musique et des effets de transition, gardant la créativité fraîche et prolongeant sa durée de vie. Nous testons ensuite rapidement ces variantes d’annonces auprès de différentes audiences, garantissant ainsi la diffusion de la création la plus performante. »

En d’autres termes, Dynamic Scene créera essentiellement des clips TikTok pour vous, en fonction de vos ressources existantes, que vous pourrez ensuite tester dans l’application et promouvoir les meilleurs artistes. Cela pourrait être un autre moyen d’accéder aux publicités TikTok, simplifiant le processus pour ceux qui ne sont pas aussi familiarisés avec les tendances de la plate-forme et les techniques de montage vidéo.

Ces options publicitaires plus générales aideront certainement TikTok à attirer plus de dépenses publicitaires, mais en réalité, le commerce électronique est l’endroit où la plate-forme devrait connaître la croissance la plus importante et où elle met particulièrement l’accent dans ses dernières annonces.

Les outils d’achat en flux de TikTok continuent d’évoluer, la plate-forme s’efforçant d’élargir sa liste de produits et ses options d’affichage, grâce à de nouveaux partenariats avec Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop. TikTok indique également que Wix, SHOPLINE, OpenCart et BASE seront également bientôt pris en charge, offrant une liste de produits directe et des options de connexion à un large éventail de marques de commerce électronique.

TikTok’s.développe également de nouveaux liens de produits dans des clips vidéo :

“Les marchands TikTok Shopping peuvent choisir d’afficher un lien vers un ou plusieurs produits de leur catalogue dans toutes les vidéos contenant ces produits. Les utilisateurs qui verront la vidéo pourront explorer facilement les produits présentés sans quitter l’application. Les liens de produits sont un excellent outil pour les entreprises pour puiser dans l’excitation de la page Pour vous où les utilisateurs sont préparés pour de nouvelles découvertes.

Il travaille également sur de nouvelles publicités de collection, qui permettront aux marques d’inclure des fiches produits dans leurs promotions in-feed.

Et pour les marques de commerce électronique qui n’ont pas d’expertise en création d’annonces, TikTok développe également une nouvelle option appelée Dynamic Showcase Ads, qui permettra aux marques de promouvoir automatiquement leurs produits, avec des annonces alignées sur les préférences et les intérêts spécifiques des utilisateurs.

« Dynamic Showcase Ads peut être utilisé pour générer de la notoriété et générer des téléchargements d’applications en faisant la promotion de produits populaires et pertinents auprès de clients potentiels. Ils peuvent également augmenter l’intention d’achat grâce à un ciblage basé sur l’inventaire des produits et l’activité des clients, comme la visualisation d’un produit ou l’ajout au panier.

Le format permet essentiellement la création d’annonces simplifiées, alignées sur les comportements et les intérêts des utilisateurs, ce qui pourrait être un autre moyen de maximiser votre portée TikTok.

En termes de performances publicitaires globales, TikTok cherche également à améliorer l’expérience publicitaire avec les pages instantanées personnalisées :

« … une page de destination mobile légère qui se charge à une vitesse fulgurante – jusqu’à 11 fois plus rapide que les pages mobiles standard. Cela élimine tout temps d’attente : à partir du moment où un utilisateur appuie sur un appel à l’action, il commence immédiatement à recevoir des informations de la marque.

Il ajoute également de nouveaux autocollants pour illustrer les produits dans des clips, des publicités gestuelles pour récompenser les utilisateurs qui s’engagent et choisissez votre propre style d’aventure “Sélection d’histoires” pour susciter plus d’interaction dans les clips.

TikTok ajoute également l’achat d’annonces sur la portée et la fréquence, conçu pour aider à maximiser la notoriété et la portée de la marque, tandis qu’il a également annoncé de nouveaux partenariats avec Integral Ad Science (IAS) et Zefr pour fournir plus d’assurance sur le placement et les performances des annonces.

Comme indiqué, il y a un tas à prendre en compte ici, et avec TikTok qui vient de franchir le cap du milliard d’utilisateurs, vous pouvez parier que l’intérêt pour ces nouvelles fonctionnalités sera élevé, surtout à l’approche de la saison des vacances.

Tous ces outils ne seront pas encore disponibles pour toutes les marques, mais la feuille de route de TikTok est assez claire. Le commerce électronique reste l’objectif principal, facilitant les opportunités de monétisation pour les créateurs et les marques, tandis que l’amélioration des partenariats marque/créateur aidera également à maximiser les performances.

Considérations clés pour votre approche.

L’enregistrement complet de TikTok World sera disponible plus tard cette semaine.