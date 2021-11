TikTok annonce des initiatives de collecte de fonds pour donner mardi, 7 millions de dollars de dons directs à des organisations axées sur la mission

TikTok a annoncé une nouvelle série de collectes de fonds en direct dans le cadre d’une campagne élargie Giving Tuesday, qui verra également la plate-forme allouer 7 millions de dollars de dons directs à diverses organisations.

Comme expliqué par TikTok :

« Le GivingTuesday (30 novembre), connu comme le plus grand jour de générosité au monde, nous sommes ravis de nous joindre à notre communauté mondiale TikTok et de présenter #GivingSzn, une célébration de la générosité et de la bonne volonté mettant en vedette la programmation EN DIRECT de créateurs et d’organisations à but non lucratif , y compris des collectes de fonds et des moments de rassemblement communautaire à travers le monde.

Divers créateurs de haut niveau participeront à l’événement initial, notamment Matthew & Ryan, Arturo Allende et Spencer West. Mais ce ne sera que le premier flux – car il cherche à aider autant de groupes caritatifs que possible avant la saison des vacances chargée, TikTok continuera d’héberger davantage de flux en direct axés sur les dons tout au long du mois de décembre, ce qui pourrait donner un grand coup de pouce à organismes de bienfaisance qui seront sans aucun doute poussés à leurs limites au cours des prochaines semaines.

En plus de cela, TikTok lui-même fera un don de 7 millions de dollars à diverses organisations à travers le monde, « pour soutenir les causes qui comptent le plus pour notre communauté ».

« Une partie du don sera versée au nom des créateurs de TikTok du monde entier à des organisations à but non lucratif de leur choix. Nous ferons également un don de 1 million de dollars en crédits publicitaires pour soutenir les organisations mondiales à but non lucratif dans leurs efforts de collecte de fonds de fin d’année.

TikTok a contribué activement à de nombreuses causes caritatives, notamment le financement de 250 millions de dollars pour aider les travailleurs de première ligne à lutter contre le COVID-19, et 200 000 $ dans le cadre de son initiative #CreativityForGood, qu’il a lancée plus tôt cette année.

En plus de cela, TikTok dit que de nombreux utilisateurs individuels ont également collecté des fonds importants pour diverses organisations caritatives grâce à ses outils de dons intégrés.

«En 2021, près de 75 000 dons ont été faits sur TikTok pour soutenir diverses organisations et causes dans le monde, telles que la lutte contre la faim, le soutien aux efforts de secours humanitaire ainsi que la promotion de la santé et du bien-être. Les créateurs de TikTok tels que @ghosthoney, @cristiandennis et @valentinebrothers ont également été à l’avant-garde de la sensibilisation à certains des problèmes les plus importants du monde.

Il est bon de voir TikTok mettre ces contributions au premier plan et les intégrer à son activité en expansion. Et compte tenu de la popularité et de l’influence de la plateforme en ce moment, ces dernières initiatives donneront sans aucun doute un coup de pouce important aux groupes de soutien et d’assistance qui seront plus que jamais nécessaires en cette période des fêtes.

Un avantage supplémentaire pour TikTok est l’institution de comportements habituels, chaque transaction contribuant à les rendre plus courantes, ce qui pourrait également aider dans sa poussée plus large du commerce électronique.

Mais l’objectif principal est de collecter des fonds, et ces nouveaux flux pourraient jouer un rôle clé dans la sensibilisation.

Le premier flux TikTok LIVE « Global Give Back » aura lieu le 30 novembre à 11h PT / 14h HE sur le compte @tiktokforgood.