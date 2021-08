TikTok associé à Audius, investir dans le token AUDIO maintenant ?

in

Audius AUDIO / USD est un protocole d’échange de musique décentralisé ainsi qu’un protocole de streaming pouvant faciliter les transactions directes entre les créateurs et leurs auditeurs. Cela signifie que tout le monde a la possibilité de monétiser, distribuer et diffuser n’importe quel contenu audio.

L’intégration de TikTok comme catalyseur de croissance

Le 16 août, Audius a tweeté son annonce qu’ils rejoindraient TikTok. En d’autres termes, les utilisateurs pourraient partager leurs pistes directement d’Audius vers TikTok.

De plus, cette intégration fait d’Audius l’un des premiers partenaires du géant du multimédia Sound Kit SDK.

En d’autres termes, les créateurs ont désormais la possibilité d’apporter de la musique originale à partir d’applications tierces à l’écosystème TikTok.

Quant aux artistes qui ont embarqué, vous avez Skrillex, Deadmau5, The Stafford Brothers, 3LAU, et d’autres.

Faut-il investir dans Audius (AUDIO) ?

Le 18 août, la valeur d’Audius (AUDIO) était de 2,80 $.

À titre de comparaison, sa valeur la plus élevée de tous les temps a été atteinte le 27 mars, où le jeton valait 4,95 $. Cela indique que sa valeur la plus élevée est 76% plus élevée que sa valeur du 18 août.

TikTok a suscité beaucoup d’intérêt et de croissance pour le jeton, où il est passé de 1,62 $ le 16 août avant l’annonce à 3,49 $ après.

Cela a marqué une augmentation de 115% de la valeur, juste après l’annonce de TikTok, qui a montré un réel intérêt pour le jeton et l’intégration.

Du point le plus élevé du 16 août, il a chuté de 20% jusqu’au 18 août, ce qui en fait un point parfait pour investir dans le jeton.

TikTok est de loin l’une des applications les plus populaires, et compte tenu de la véritable intégration et de l’intérêt des créateurs pour le partage de leur musique sur la plate-forme, elle a beaucoup de potentiel de croissance.

Plus la plate-forme grandit et plus les créateurs commencent à utiliser Audius, la demande pour le jeton AUDIO augmentera, ce qui entraînera à son tour une augmentation de son prix. Selon les données d’IntoTheBlock, Audius a enregistré 72,63 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

De plus, il a consulté 15 630 adresses par rapport à la moyenne sur 30 jours, avec un maximum sur 30 jours de 17 420 adresses et un minimum sur 30 jours de 14 950 adresses.

Avec tout cela à l’esprit, il est clair que le jeton AUDIO a le potentiel de croître et peut atteindre 3,52 $ d’ici la fin août, ce qui en fait un investissement rentable.

