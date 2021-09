TikTok atteint 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois dans le monde

in

Crédit photo : Jeremy Bezanger

TikTok a atteint un milliard d’utilisateurs actifs par mois cet été, un bond de 45% par rapport à l’année dernière.

Les États-Unis, l’Europe, le Brésil et l’Asie du Sud-Est sont les plus grands marchés pour l’application. TikTok a connu plusieurs poussées d’utilisateurs au cours de sa courte durée de vie, malgré la menace réglementaire du gouvernement des États-Unis. TikTok est toujours purement et simplement interdit en Inde, mais la croissance de l’application continue d’augmenter.

La plate-forme a touché pour la première fois 55 millions d’utilisateurs dans le monde en janvier 2018. En décembre 2018, ce nombre était passé à 271 millions d’utilisateurs. L’année suivante, en décembre 2019, TikTok a signalé 508 millions d’utilisateurs. En juillet 2020, TikTok a signalé 689 millions d’utilisateurs actifs mensuels engagés avec la plate-forme à travers le monde. TikTok a dépassé les deux milliards de téléchargements mondiaux en août 2020.

TikTok appartient à la société chinoise ByteDance. Le directeur financier de ByteDance, Shou Zi Chew, a été nommé nouveau PDG de TikTok plus tôt cette année, après le départ de l’ancien directeur général de Disney, Kevin Mayer. TikTok a réussi à atteindre des niveaux de croissance de Facebook dès le départ.

En fait, Facebook a signalé 2,9 milliards d’utilisateurs actifs par mois en juin 2021, ce qui signifie que TikTok rattrape rapidement son retard. Tout cela sans l’aide du moteur de recherche de Google qui indexe les publications TikTok. Selon un nouveau rapport de The Information, les publications TikTok et Instagram apparaîtront bientôt dans le moteur de recherche.

“Les dirigeants de Google ont négocié discrètement avec leurs homologues des sociétés mères des applications vidéo, ByteDance pour TikTok et Facebook pour Instagram”, indique le rapport. “Les discussions montrent comment Google essaie de garder son moteur de recherche pertinent auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs alors qu’il fait face à de nouvelles menaces de concurrence et de réglementation.”

Le contenu TikTok et Instagram indexé aux côtés des vidéos YouTube ferait beaucoup pour soulager la pression réglementaire sur Google. Pour l’instant, la recherche de tout ce qui concerne la vidéo renvoie les liens YouTube dans les premières places, ce qui est un mauvais look pour Google dans le département antitrust.

L’effet secondaire de l’indexation des publications TikTok et Instagram est que ces plateformes verront leur popularité renforcée par les personnes effectuant des recherches générales. Pour que Google indexe correctement les vidéos TikTok, une transcription du contenu de la vidéo doit être fournie pour que ses araignées indexent le contenu. (Tout revient finalement au texte et aux métadonnées.)