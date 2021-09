TikTok atteint un milliard d’utilisateurs actifs, le dernier jalon pour l’application

Bien qu’il soit presque interdit aux États-Unis, il est en fait interdit sur son deuxième marché d’utilisation, presque entièrement vendu et confronté à divers défis directs de la part de ses rivaux.

Malgré tout cela, TikTok a continué de croître régulièrement et de s’appuyer sur ses fondations, et a maintenant atteint un nouveau cap d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Selon TikTok :

“Plus d’un milliard de personnes dans le monde viennent désormais sur TikTok chaque mois pour se divertir tout en apprenant, en riant ou en découvrant quelque chose de nouveau. Nous sommes honorés d’accueillir notre communauté immensément diversifiée de familles, de petites entreprises et de créateurs qui se transforment en nos stars préférées.

TikTok a également publié ce clip pour célébrer l’accomplissement.

Notez qu’ils ont utilisé la chef de l’exploitation Vanessa Pappas pour ce clip, plutôt que le PDG de TikTok, Shouzi Chew. Fais-en ce que tu veux.

La plate-forme, considérée par certains comme le second avènement de Vine, a généré une réponse massive du public et est rapidement devenue le modèle pour la prochaine étape du développement des médias sociaux, presque toutes les applications sociales cherchant désormais à copier les éléments clés de TikTok et à s’aligner. avec l’évolution des tendances d’utilisation.

En effet, Snapchat, Facebook, Instagram et Pinterest sont tous en train d’essayer des options de type TikTok – ce qui, compte tenu de l’ascension fulgurante de TikTok, est parfaitement logique.

Pour le contexte, TikTok est passé de 54 millions d’utilisateurs en janvier 2018 à un milliard maintenant, ce qui signifie qu’il a ajouté quelque 950 millions d’utilisateurs en 45 mois environ. Instagram est passé de 100 millions d’actifs en février 2013 à un milliard en juin 2018 (66 mois), ce qui n’est pas directement comparable en raison des différents taux de connectivité mobile, d’utilisation, etc. Mais cela donne une certaine mesure du succès de TikTok.

Et bien que la plate-forme ait encore du travail à faire pour créer une entreprise équitable, rentable et stable au format vidéo abrégé (ce qui n’est pas facile), les bases sont désormais clairement posées, l’application continuant de dominer le téléchargement mensuel. graphiques, et également ouvrir la voie en tant que plate-forme sociale clé pour de nombreux utilisateurs plus jeunes.

C’est là que TikTok gagne vraiment. Tout comme Facebook a remplacé MySpace, TikTok assiste à un changement similaire, les jeunes utilisateurs passant de plus en plus de temps sur la plate-forme et s’éloignant de Facebook et d’Instagram à la place. Cela ne signifie pas nécessairement que TikTok finira par gagner, en tant que tel, mais vous pouvez voir cette même tendance évoluer – c’est pourquoi Facebook a été si désireux de pousser ses outils de type TikTok, car il cherche à trouver des moyens de maintenir son emprise. sur son public, et arrêter la lente glissade dans l’inutilité qui a finalement englouti MySpace.

Facebook reste un outil de connexion essentiel pour beaucoup, et il investit beaucoup dans de nouveaux marchés et des technologies en évolution pour s’assurer qu’il reste au sommet du classement. On craint moins que Facebook suive MySpace à cet égard, mais les preuves suggèrent que TikTok est absolument en train de gagner la guerre de l’attention parmi les jeunes, ce qui est de bon augure pour son succès durable.

La prochaine étape, comme indiqué, est la monétisation efficace, et TikTok développe diverses solutions et outils de commerce électronique pour mieux faciliter le financement des entreprises et des créateurs, par le biais de divers moyens.

C’est là que l’application sœur chinoise de TikTok, « Douyin », a connu un grand succès, la plate-forme générant désormais la majorité de ses revenus grâce aux intégrations de commerce électronique et de vente directe.

Cela pourrait aider TikTok à rationaliser ses propres outils de monétisation, car Douyin ayant quelque 600 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en Chine continentale, cela donne à TikTok une grande longueur d’avance dans les tests et la mise en œuvre de nouvelles initiatives, car ils ont déjà suivi le processus d’essai et de réponse. à Douyin avant de traverser.

Bien sûr, des inquiétudes subsistent concernant les liens potentiels de l’application avec le gouvernement chinois et l’obligation pour TikTok de partager les informations des utilisateurs avec le PCC sur demande. Ce règlement restera en vigueur tant que TikTok appartiendra à Bytedance – mais pour l’instant du moins, il semble que les régulateurs aient pris du recul pour faire pression pour plus de transparence et de changement, alors que l’application continue de se développer dans le monde.

Mais cela pourrait encore devenir un problème. Alors que le gouvernement chinois continue de déployer ses efforts sur divers fronts, de nombreux pays restent préoccupés par la menace qu’il pourrait représenter et par la manière dont des applications comme TikTok pourraient y contribuer. En tant que tel, il restera toujours un niveau de prudence autour de l’application – mais en réalité, pour les spécialistes du marketing, le conseil est le même pour n’importe quelle plate-forme sociale. Ne vous fiez pas trop à une seule application ou à un seul outil, et ne mettez pas votre destin entre les mains d’un tiers partout où vous le pouvez.

Il semble maintenant peu probable que TikTok soit complètement supprimé, et avec la saison des vacances qui approche et de plus en plus de personnes venant encore sur l’application, vous pouvez vous attendre à voir les tendances de TikTok dominer à nouveau les discussions et stimuler encore plus l’application.

En tant que tel, tous les spécialistes du marketing des médias sociaux devraient, au moins, se familiariser avec la plate-forme et évaluer le potentiel de leurs marques.

Un milliard d’utilisateurs, c’est énorme – c’est maintenant à égalité avec Instagram en termes d’utilisateurs globaux, et sa croissance est beaucoup plus rapide. Une considération clé dans votre planification.