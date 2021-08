TikTok augmente les mesures de sécurité pour les jeunes utilisateurs, y compris de nouveaux paramètres par défaut et invites pour les adolescents

TikTok cherche à ajouter plus de protections pour les jeunes utilisateurs, avec de nouvelles restrictions sur les DM pour les adolescents, et des alertes ajoutées autour de fonctions spécifiques pour mieux indiquer qui pourra accéder à leur contenu en conséquence.

Tout d’abord, sur les messages directs – dans le but de limiter davantage l’exposition potentielle aux DM indésirables et/ou prédateurs, TikTok désactivera désormais les messages pour les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans par défaut.

Comme expliqué par TikTok :

“Nous voulons aider les adolescents à prendre des décisions actives concernant leurs paramètres de confidentialité. Ainsi, lorsqu’une personne âgée de 16 à 17 ans rejoint TikTok, son paramètre de messagerie directe sera désormais défini sur” Personne “par défaut. Pour envoyer un message aux autres, ils devront activement changer à une autre option de partage.”

TikTok note également que les comptes existants d’utilisateurs adolescents qui n’ont jamais utilisé de DM auparavant recevront désormais également une invite leur demandant de revoir et de confirmer leurs paramètres de confidentialité lorsqu’ils utiliseront la fonctionnalité.

En avril de l’année dernière, TikTok a désactivé son option de messagerie directe pour tous les comptes existants d’utilisateurs de moins de 16 ans, et cette nouvelle mise à jour s’étend sur la même chose. Et tandis que les adolescents âgés de 16 ans et plus pourront toujours les rallumer, les frictions supplémentaires pourraient limiter l’utilisation abusive des DM et le ciblage des jeunes utilisateurs au sein de l’application.

Pour aller plus loin, TikTok ajoute également une nouvelle alerte contextuelle, qui sera présentée aux utilisateurs de moins de 16 ans au cours du processus de téléchargement de la vidéo, leur demandant de choisir spécifiquement qui peut regarder leur clip.

Comme vous pouvez le voir ici, maintenant, lorsqu’un utilisateur plus jeune passe par le flux de téléchargement, il lui sera demandé de choisir spécifiquement qui pourra le voir avant de le publier.

“Les comptes âgés de 13 à 15 ans sont définis comme privés par défaut, et les comptes privés peuvent choisir de partager leur contenu avec des abonnés ou des amis, car le paramètre” Tout le monde “est désactivé. Duet et Stitch sont également désactivés pour les comptes de moins de 16 ans.”

Les invites ajoutées aideront idéalement à restreindre davantage l’exposition indésirable et, au moins, à inciter les adolescents à repenser leur processus de publication, ce qui pourrait réduire les dommages potentiels.

Et enfin, TikTok cherche également à ajouter plus de contexte au processus de téléchargement pour les utilisateurs adolescents, avec des alertes sur le fonctionnement réel de fonctionnalités telles que les téléchargements et sur qui sera en mesure d’agir.

Encore une fois, ce n’est pas un blocage infaillible en tant que tel, mais cela augmentera la sensibilisation au sein du flux de téléchargement et incitera les jeunes utilisateurs à considérer le potentiel d’exposition de leurs téléchargements.

Cette décision est la dernière d’une série de restrictions supplémentaires que TikTok a mises en place pour protéger les jeunes utilisateurs. En janvier, TikTok a annoncé une série de fonctionnalités similaires, notamment le basculement de tous les comptes créés par des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans définis sur « Privé » par défaut (13 ans est l’âge minimum pour les comptes TikTok).

Ce qui est important, car selon une étude interne publiée l’année dernière, plus d’un tiers des utilisateurs de l’application ont moins de 14 ans. Et compte tenu de la popularité croissante de la plate-forme, le potentiel d’exposition de ce groupe est important – et en tant que tel, TikTok doit prendre des mesures pour fournir des protections supplémentaires, dans la mesure du possible, afin d’éviter une éventuelle utilisation abusive.

Cette décision s’aligne également sur des mises à jour récentes similaires d’Instagram et d’autres applications sociales, ce qui est probablement lié à l’introduction de nouvelles réglementations au Royaume-Uni, axées sur la confidentialité et le bien-être des adolescents en ligne.

Tel que rapporté par Axios, le code de conception adapté à l’âge proposé par le Royaume-Uni verra la mise en œuvre de nouvelles règles sur la façon dont les utilisateurs adolescents sont protégés au sein des plates-formes et des applications en ligne.

Selon Axios :

« En septembre, le Royaume-Uni commencera à appliquer 15 nouvelles normes pour les sites Web susceptibles d’être consultés par les utilisateurs de moins de 18 ans, axées sur la protection de la vie privée et du bien-être des jeunes utilisateurs. Historiquement, lorsque l’Europe adopte de nouvelles lois sur les données, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont finalement a emboîté le pas, il est donc probable que le code de conception adapté à l’âge en attente du Royaume-Uni établira une nouvelle norme mondiale pour le traitement des données des enfants. »

Compte tenu de cela, il semble probable que les principales plates-formes s’efforcent de mettre en œuvre de nouveaux outils et invites de confidentialité pour mieux s’aligner sur une évolution attendue vers plus de confidentialité pour les jeunes utilisateurs.

Ce qui est une bonne chose. Encore une fois, avec un si grand nombre d’utilisateurs de TikTok âgés de moins de 14 ans, fournir une protection adéquate devrait être un objectif clé, et comme l’application continue de se développer et de connecter encore plus de jeunes via des téléchargements vidéo directs, il est important que les impacts de telles soient surveillés de près, afin de protéger les adolescents des dangers potentiels.